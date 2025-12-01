4 ideas para reformar tu baño

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:46 Compartir

Los baños y aseos suelen ser estancias pequeñas que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas a pesar de su papel esencial en el día a día. Su funcionalidad, estética y comodidad resultan claves para garantizar el bienestar en cualquier vivienda contemporánea. Desde Burgos, el equipo de arquitectos y profesionales de ARCA Grupo Carranza, especialistas en reformas integrales, comparte cuatro ideas fundamentales para transformar y optimizar este espacio.

Los baños son unas de las estancias de tu hogar más importantes y que más pueden impactar en las visitas. Ya sea aprovechando las posibilidades de un gran espacio o sacando todo el rendimiento a cada centímetro cuadrado de uno más pequeño, las soluciones prácticas, los acabados elegidos, la iluminación y su estética son capaces de generar un gran impacto.

Hornacinas: almacenamiento, orden y elegancia

Las bañeras y duchas suelen acumular productos de uso diario colocados de forma improvisada, ocupando espacios incómodos o incluso el suelo. Una solución práctica y estética son las hornacinas: pequeños huecos integrados en el diseño del baño que permiten tener a mano todos los productos de higiene en un lugar ordenado y accesible.

En este proyecto, la hornacina construida por ARCA Grupo Carranza destaca por su elegancia, gracias a los porcelánicos seleccionados para el revestimiento del baño. El gran formato de las piezas y sus juntas casi imperceptibles crean un espacio visualmente limpio y fácil de mantener. Además, la incorporación de iluminación LED indirecta puede potenciar aún más su apariencia y funcionalidad.

Cambios de materiales y texturas

A la hora de reformar un baño suelen presentarse dos caminos: apostar por un diseño sencillo y monocromo o combinar colores y texturas para alcanzar un nivel superior de sobriedad y elegancia. En este proyecto se ha elegido claramente la segunda vía.

Para el espacio general del baño se ha utilizado un porcelánico blanco con un original relieve ondulado, que aporta dinamismo sin perder luminosidad. Al acceder a la zona de ducha, el diseño adquiere aún más protagonismo gracias a un amplio plato enmarcado por porcelánicos en gris oscuro. Uno mantiene el relieve ondulado del azulejo exterior, mientras que el otro presenta una textura más sutil, sin ese relieve tan marcado. El resultado es un conjunto equilibrado y sofisticado, concebido para disfrutar plenamente del rociador tipo lluvia integrado en la grifería seleccionada para este proyecto.

Un toque sofisticado e industrial para tu baño

En este baño reformado por ARCA Grupo Carranza, el elemento que acapara todas las miradas es el lavabo: una pieza tallada en piedra, de apariencia orgánica y textura natural. El mobiliario, los sanitarios, las griferías y la perfilería de la mampara en color negro refuerzan un estilo industrial muy atractivo.

El proyecto incorpora, además, un interesante juego de contrastes entre superficies. El suelo y la mayor parte de las paredes se han revestido con un azulejo imitación madera colocado en espiga, mientras que la columna central destaca con un azulejo gris piedra de textura marcada.

Iluminación indirecta y materiales naturales

Uno de los baños con más personalidad y más acogedores diseños y reformados por ARCA Grupo Carranza. Buena parte de este efecto está en la combinación de los azulejos rosas colocados en espiga, con el porcelánico de gran formato con vetas de tipo mármol y el mobiliario en acabado de madera natural.

Un baño muy acogedor y que gana en calidez gracias a la iluminación indirecta de la luz perimetral del gran espejo circular y gracias a las bombillas decorativas sobre la zona de lavabo. El toque final lo pone la planta colgante ubicada sobre el práctico armario alto.

En conjunto, estas propuestas demuestran cómo una reforma bien planificada puede convertir incluso los baños más discretos en espacios llenos de personalidad, confort y funcionalidad. La combinación de soluciones prácticas, materiales cuidadosamente seleccionados y una iluminación estudiada permite crear estancias equilibradas, atractivas y plenamente adaptadas al estilo de vida actual. Un ejemplo del potencial que tiene el diseño interior para transformar el día a día y revalorizar cualquier vivienda.

