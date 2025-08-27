4 ideas para reformar tu cocina

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:53 Compartir

¿Estás pensando en reformar tu cocina? Los arquitectos y profesionales de ARCA grupo Carranza, especialistas en reformas integrales de viviendas en Burgos, nos muestran cómo transformar este espacio clave del hogar con estilo y funcionalidad. A través de proyectos reales, esta empresa —ubicada a pocos metros del Arco de Santa María— demuestra que una cocina puede ser luminosa, práctica y acogedora, sin importar los metros cuadrados disponibles. Solo hace falta analizar bien tus necesidades, aprovechar cada rincón y dar forma a una cocina tan especial como la que imaginas.

Color blanco y madera para ampliar y dar calidez

Se puede hacer más agradable una cocina pequeña, alargada y con poca iluminación natural. Desde esta empresa, te recomiendan elegir un acabado en colores muy claros, como el blanco alto brillo de esta cocina construida por su equipo de profesionales.

Eso sí, como no quieren crear un espacio monótono y frío, han incorporado un suelo a contraste, en color casi negro y a juego con la pared sobre la encimera y con la mesa del espacio de comedor. La calidez y el carácter lo aporta la madera de la encimera y de la estantería sobre la zona de comedor.

Cocina abierta y con contraste de color

En este piso, la reforma integral generó un espacio de salón-comedor-cocina de concepto abierto. El resultado es una vivienda muy moderna, con un espectacular suelo de madera clara y donde predominan los colores blancos.

Para generar una separación visual de la cocina, esta empresa de reformas optó por una opción poco habitual hoy en día: muebles de cocina, encimera y mesa de comedor en elegante color wengué. ¿Te lo imaginas en tu cocina?

Almacenaje en muebles bajos

Si tienes una cocina generosa en metros cuadrados, el equipo de arquitectos de ARCA grupo Carranza te recomienda que resuelvas el espacio de almacenamiento con muebles bajos y así dejes libre la parte superior de la cocina. El resultado será una cocina más moderna y atractiva.

Además, en este caso su equipo de arquitectos optó por incorporar una mesa de comedor que parece que se funde con la isla de la cocina. Este espacio de comedor cuenta con un detalle más, y es que se ha diferenciado eligiendo un acabado en madera natural, que lo hace más cálido y confortable.

Cerramientos de cristal para tu cocina

¿Tú también piensas que la cocina es el corazón del hogar? Para ARCA, la cocina es un punto de reunión de la familia en los días de diario y con invitados y amigos en los días de fiesta. Por eso no quieren esconder tu nueva cocina y buscan que sean más luminosa, amplia y accesible.

El mejor equilibrio entre la cocina de toda la vida y la cocina abierta lo conseguirás gracias a las muchas opciones disponibles hoy en día de cerramientos para cocinas. Podrás elegir entre cerramientos parciales, como la que se ve en la foto superior, o con carpinterías que otorgan la posibilidad de abrir y cerrar el cerramiento, en función de lo que necesites en cada momento. ¿Y tú, con qué cocina sueñas?

