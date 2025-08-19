Iluminando el camino: energía continua y recarga inteligente para una movilidad sostenible

Martes, 19 de agosto 2025, 11:58 Compartir

En un contexto global donde los cortes de luz revelan la vulnerabilidad de las redes tradicionales y la movilidad eléctrica gana terreno, Burgosolar Energía Fotovoltaica propone una visión de evidente necesidad: soluciones que garantizan la continuidad del suministro y facilitan la transición hacia una conducción más sostenible.

Continuidad energética. La inestabilidad eléctrica ha puesto sobre la mesa la necesidad de planes B fiables. Burgosolar ofrece sistemas back-up para instalaciones fotovoltaicas que permiten mantener la normalidad en hogares y negocios durante posibles interrupciones de la red.

¿Qué es exactamente un sistema back-up?

Es un mecanismo que, ante un fallo en el suministro, se activa automáticamente para alimentar viviendas o negocios. Puede incorporar baterías o funcionar directamente desde la generación solar si la instalación está produciendo en ese momento. En cualquiera de sus configuraciones, la energía de respaldo se distribuye de forma automática, sin intervención del usuario, y puede alimentar todo el inmueble o solo circuitos esenciales como refrigeración, conectividad e iluminación.

Las ventajas son claras: independencia energética durante apagones, mayor aprovechamiento de la energía solar, protección de equipos sensibles y mayor resiliencia ante cortes. Esta solución añade valor a la inversión en energía solar y se presenta como una capa extra de seguridad en un mundo cada vez más expuesto a interrupciones, especialmente relevante para zonas rurales o sitios con redes inestables. Burgosolar ha promovido una campaña informativa para explicar en detalle el funcionamiento y los beneficios de estos sistemas, destacando que estos 'planes B' permiten seguir conectados y operativos cuando la red falla, tal como ocurrió en incidentes a nivel internacional.

Pero la transición energética no se detiene en la continuidad; también se mueve hacia la movilidad. Por eso, surge otro eje clave: la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos (VE). Un punto de recarga es una instalación conectada a la red que permite cargar las baterías de los VE, equivalente a un surtidor de gasolina, pero con electricidad. Existen tres grandes modalidades: recarga convencional (3,6 a 7,4 kW, ideal para uso doméstico), recarga rápida (hasta 50 kW, común en estaciones públicas) y recarga ultrarrápida (hasta 350–400 kW, disponible en instalaciones avanzadas).

Instalar un punto de recarga en casa o en garaje comunitario ofrece múltiples beneficios: comodidad y autonomía para cargar durante la noche, incremento del valor del inmueble y, en comunidades, posibilidad de instalar cargadores en garaje sin necesidad de aprobación vecinal extensa (solo comunicación formal). Burgosolar aclara que la factura eléctrica puede aumentar por la recarga, pero este coste se mitiga si se acompaña de una instalación fotovoltaica, ya que se optimiza el uso de la energía generada localmente. En este marco, un balanceo de carga prioriza el consumo doméstico y dirige el excedente al cargador, optimizando la operación.

La sinergia entre ambos frentes, back-up energético y recarga eléctrica, facilita una visión holística de la energía: cuando la red es inestable, la energía solar y las baterías sostienen la vida diaria; cuando llega el momento de moverse, la electricidad disponible se canaliza de forma inteligente para impulsar vehículos limpios sin depender de la red externa en ese instante.

Burgosolar propone una estrategia de continuidad y movilidad que no solo reduce la dependencia de combustibles fósiles, sino que también fortalece la seguridad y la resiliencia de hogares y comercios. La pregunta ya no es si debemos avanzar hacia la fotovoltaica y la movilidad eléctrica, sino cómo hacerlo de forma integrada, segura y eficiente. ¿A qué esperas para dar el paso hacia una energía más estable y una movilidad más limpia?