La importancia de saber nadar, ahora es el momento

Viernes, 4 de abril 2025, 12:43 Compartir

El buen tiempo y el verano están a la vuelta de la esquina y las actividades acuáticas se convierten en una parte esencial de nuestras vidas. Sin embargo, la importancia de saber nadar no puede ser subestimada, especialmente cuando se trata de la seguridad de los más pequeños. Cada año, se registran trágicos ahogamientos de menores durante la temporada estival, lo que subraya la necesidad de que tanto adultos como niños aprendan a manejarse en el agua con confianza y respeto.

Desde los centros beUp nos aconsejan realizar cursos de natación e intensivos en este momento para llegado el verano estemos con la tranquilidad de que nuestros hijos nadan correctamente y podamos disfrutar del agua con respeto pero sin miedo.

Aprender a nadar no solo es una habilidad valiosa, sino que también es fundamental para disfrutar del agua de manera segura. La clave está en encontrar un equilibrio: no se trata de tener miedo al agua, sino de abordarla con el respeto que merece. Para aquellos que aún no saben nadar, es recomendable aprovechar la primavera, para apuntarse a los intensivos de natación que nos ofrece el centro deportivo beUp. Esto permitirá un aprendizaje, mejora y perfeccionamiento efectivo, donde se pueden adquirir las habilidades necesarias sin la presión del calor veraniego.

Si el tiempo se ha echado encima y no se ha podido iniciar o poner a punto el aprendizaje con antelación, los cursos intensivos son una excelente alternativa. Estos programas están diseñados por beUp para proporcionar nociones necesarias de cada usuario en un corto período, ayudando a los participantes a perder el miedo y a disfrutar del agua de manera segura. Para los niños, disfrutar de nadar va más allá de simplemente dominar la técnica; es crucial que comprendan los límites de su seguridad. Deben interiorizar conceptos básicos, como no lanzarse a la piscina sin la supervisión de un adulto, mantenerse cerca de ellos y en que momento si se sienten cansados.

Los cursos de natación de beUp se estructuran en sesiones normales, de uno o dos días a la semana o de manera intensiva en una semana, lo que permite reforzar lo aprendido y acelerar el proceso de enseñanza. Aunque es posible que los niños no salgan con una técnica depurada, sí adquirirán habilidades fundamentales que les ayudarán a desenvolverse en el agua. Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, y es importante ser paciente y comprensivo con su progreso.

Además, es esencial recordar que las clases de natación no son incompatibles con la diversión en las piscinas durante el verano. De hecho, lo aprendido en clase puede aplicarse en un entorno recreativo, donde los niños pueden jugar y disfrutar del agua de manera segura. Sin embargo, la vigilancia constante es crucial. Aunque los niños hayan aprendido a nadar, siempre deben estar bajo la supervisión de un adulto, ya que incluso una pequeña cantidad de agua puede ser peligrosa.

CENTROS BEUP Web: www.centrosbeup.es

Dirección: Polígono Industrial Villalonquéjar, C. Merindad de Cuesta Urria, 10, 09001 Burgos

Teléfono: 947 29 71 29

Los cursos e intensivos de natación de beUp, impartidos por personal cualificado y los grupos se conformarán de la manera más homogénea posible, de tal forma que el aprovechamiento de la enseñanza y los resultados de esta sean óptimos. En sus amplias instalaciones cuentan con dos piscinas, una de nado de 25 Metros y otra de aprendizaje.

Infórmate sobre todas las opciones y plazos:

www.centrosbeup.es

Polígono Industrial Villalonquéjar, C. Merindad de Cuesta Urria, 10, 09001 Burgos

947 29 71 29

Temas

Natación

Agua

Burgos