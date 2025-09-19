Innovación burgalesa en seguridad vial con la nueva baliza V16 Conectada Hero Driver LED Ryme Automotive, empresa burgalesa con más de 40 años de trayectoria, se sitúa en la vanguardia de la innovación

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:18 | Actualizado 12:02h. Compartir

Ryme Automotive, empresa burgalesa con más de 40 años de trayectoria en el sector de los recambios para vehículo industrial, vuelve a situarse en la vanguardia de la innovación con el desarrollo de la baliza V16 Conectada Hero Driver LED, un dispositivo que marcará un antes y un después en la señalización de emergencias en carretera.

La compañía se convierte así en la primera y única empresa de Castilla y León en desarrollar una baliza V16 conectada certificada por la DGT, reafirmando su compromiso con la seguridad vial y la tecnología aplicada al sector automovilístico.

Una empresa con historia y visión de futuro

Fundada en 1982 en Burgos, Ryme Automotive es una empresa familiar actualmente dirigida por la segunda generación. Desde sus orígenes como distribuidor de recambios para automoción, ha evolucionado hasta consolidarse como líder independiente en la distribución de recambios para vehículo industrial y sistemas de iluminación de seguridad.

Innovación reconocida

La apuesta tecnológica de Ryme Automotive no ha pasado desapercibida. Este año, la empresa ha sido seleccionada como finalista en los Premios FAE de Innovación en Burgos, un reconocimiento al esfuerzo constante en el desarrollo de productos y soluciones orientadas a la movilidad segura.

Conectividad garantizada hasta 2040

Uno de los grandes hitos de este lanzamiento es el acuerdo global alcanzado con Vodafone, socio tecnológico que garantiza la conectividad de la baliza mediante tecnología NB-IoT. Gracias a esta alianza, los usuarios de Hero Driver LED dispondrán de conectividad incluida en el precio del dispositivo hasta el año 2040, una de las coberturas más amplias del mercado.

RYME AUTOMOTIVE Web: https://herodriver.es/

Dirección: Calle Valle de Zamanzas, 4, 09001 Burgos

Teléfono: 947 48 20 21

Este acuerdo asegura que cada baliza, al ser activada en caso de emergencia, enviará la señal de geolocalización en tiempo real a la plataforma DGT 3.0, alertando automáticamente a los sistemas de tráfico y aplicaciones de navegación como Google Maps, Waze o TomTom.

Un diseño pensado para la seguridad real

El nuevo dispositivo presenta avances diferenciales frente a otros modelos del mercado, como conectividad un 15 % más estable y rápida que el promedio del sector; fdemostrada en condiciones extremas de temperatura y cobertura y diseño optimizado con mayor altura y visibilidad 360º para maximizar la seguridad.

Entrada en vigor el 1 de enero de 2026

La entrada en vigor de la normativa que obliga a utilizar balizas V16 conectadas a partir de enero de 2026 abre un nuevo escenario en materia de seguridad vial. Todos los turismos, furgonetas, vehículos mixtos adaptables, autobuses, camiones y conjuntos de vehículos no especiales deberán llevar obligatoriamente una baliza V16 conectada, quedando exentos únicamente motocicletas, ciclomotores y determinados vehículos extranjeros, aunque la DGT recomienda igualmente su uso por seguridad. Con Hero Driver LED, Ryme Automotive se posiciona como socio de referencia para distribuidores, talleres, grandes superficies y conductores que buscan un dispositivo certificado, fiable y con la garantía de una empresa española líder en el sector.