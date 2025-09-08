Una joya rural con historia: La Posada El Pintor busca nuevo propietario a solo 10 minutos de Burgos La Inmobiliaria La Llave Roja presenta una oportunidad única: una casona del siglo XIX, en pleno Camino de Santiago y rodeada de naturaleza, historia y arte

En el tranquilo municipio de Las Quintanillas, a escasos 10 kilómetros de la ciudad de Burgos, se encuentra una propiedad única que ha sabido conservar el alma de otra época. Se trata de La Posada El Pintor, una espectacular casona de tres plantas y 750 m² construidos, edificada en 1833 en piedra y madera, y hoy a la venta a través de Inmobiliaria La Llave Roja.

Esta construcción, declarada edificio de interés por la Junta de Castilla y León, combina con maestría la arquitectura tradicional castellana con todas las comodidades actuales. Situada en una parcela de 725 m², la finca cuenta con un invernadero de 40 m², un comedor de verano de 75 m² y un porche estancia de 35 m², perfectos para disfrutar del entorno rural durante todo el año.

Su ubicación en el centro del pueblo, dentro del itinerario del Camino de Santiago y con acceso directo desde la autovía del mismo nombre, convierte esta propiedad en una excelente opción tanto para uso personal como para proyecto turístico. El entorno ofrece un paisaje natural de gran belleza, con coto de caza y el río Urbel, truchero, como parte del atractivo del lugar.

En la planta baja, se encuentra la cocina, almacén, sala de instalaciones con calefacción automatizada por zonas, dos salones con chimenea (comedor y estar), sala de TV y aseos.

La primera planta, accesible mediante dos escaleras independientes, alberga cinco habitaciones con baño privado, un salón de música con piano y otro salón de juegos. En la segunda planta, tres habitaciones tipo suite, otra sala de juegos para niños y un completo apartamento independiente con cocina, salón, dos dormitorios y baño, ofrecen máxima versatilidad.

Además de estar dotada con ropa de cama y comedor, menaje, cristalería y mobiliario cuidadosamente seleccionado para armonizar tradición y confort, la casa destaca por su colección artística: 230 cuadros originales, óleos, acrílicos, acuarelas, decoran las estancias y aportan un carácter artístico único, reflejo del nombre de la posada: El Pintor.

Esta propiedad representa una gran oportunidad de inversión, para quien sueñe con una gran residencia familiar en un entorno privilegiado, cargado de historia, arte y naturaleza.

Para más información o concertar una visita, puede contactar con La Llave Roja, expertos en inmuebles con alma.

