Lavamac: Donde tu ropa queda como nueva y tu bolsillo lo nota

Una lavandería moderna, eficiente y con más de 10 años de experiencia en el cuidado textil, al servicio de familias y empresas en Burgos

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:13

Situada en la calle Vitoria 160, Lavamac se ha consolidado como una de las lavanderías más completas y de confianza de Burgos. Con más de una década de trayectoria, esta lavandería autoservicio combina experiencia, tecnología y un trato cercano por su propietario, Carlos, para ofrecer soluciones prácticas y económicas tanto para hogares como para negocios.

Detalles que marcan la diferencia

Uno de ellos es su exclusivo suavizante concentrado Tedy, que deja la ropa perfumada durante mucho tiempo y con una suavidad excelente.

Lavamac ofrece un servicio completo de lavadoras y secadoras de gran capacidad, ideales para coladas grandes o textiles voluminosos. Pero eso no es todo. Uno de sus servicios más innovadores que está arrasando es su máquina especial para lavar zapatillas, que las deja como nuevas. Este sistema no solo limpia en profundidad, sino que desinfecta con ozono, eliminando bacterias y malos olores de forma natural y eficaz.

Pensando en la comodidad del cliente, Lavamac también ofrece un servicio de recogida y entrega a domicilio. Por un pequeño suplemento, recogen en tu casa toda la colada, edredones, mantas, nórdicos o alfombras, y te lo devuelven perfectamente lavado y seco, sin que tengas que mover un dedo. Esto resulta especialmente útil para familias con poco tiempo o empresas que necesitan externalizar este tipo de tareas.

LAVAMAC

  • Web: www.lavamacburgos.com

  • Dirección: Calle Vitoria 160, Burgos

  • Teléfono: 661 583 086

  • Instagram: @lavanderialavamacburgos

Además, cuentan con un servicio especializado de limpieza de alfombras, con precios muy competitivos y resultados sorprendentes e impecables

Y, por si fuera poco, su amplio horario permite planificar sin prisas: abren todos los días, de lunes a domingo, de 8:30 de la mañana a 22:00 horas.

Lavamac es una solución práctica, cómoda y económica para el día a día. Porque cuidar tu ropa también es cuidar tu tiempo… y tu bolsillo.

ABIERTO 365 DIAS AL AÑO DE 8:30 A 22:00

