La Lorencita revive el sabor del Cid

Burgos recupera sus guisos de siempre en el Menú Cidiano de La Lorencita

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:00

Tras su reciente reapertura y la renovación de su imagen, La Lorencita continúa ampliando su propuesta gastronómica con una idea que mira directamente a las raíces de la cocina castellana: el Menú Cidiano. Una apuesta fija para los mediodías de martes a viernes (no festivos), que recupera el sabor de los guisos de siempre y los sirve como antes, en auténticos pucheros de barro.

'Tragos y pucheros', el nuevo lema de la casa

La propuesta se ofrece de martes a viernes a mediodía, por 19 euros, e incluye pan, agua y una copa de vino o caña. Es un menú cerrado, fiel a la tradición, con dos primeros y dos segundos que rinden homenaje al espíritu castellano y a la leyenda del Cid Campeador.

Los primeros platos se presentan en puchero de barro, invitando al comensal a servirse como en casa. Son las Alubias Doña Jimena, rojas, con chorizo y morcilla, y los Garbanzos Don Rodrigo, guisados con calamares, una receta que une mar y tierra con sabor y autenticidad.

Como segundo plato, el cliente puede elegir entre el Bacalao Doña Sol, al horno con verduritas, y el Entrecot Doña Elvira, acompañado de patatas y pimientos. Para el postre, la casa propone la Tarta Tizona, de yema tostada y nata, un dulce homenaje al acero más famoso de la historia burgalesa.

Todo el menú es un guiño a la identidad de la ciudad, a sus sabores más honestos y al amor por la cocina hecha con tiempo y memoria.

Un viaje al sabor de siempre

El nuevo lema, 'tragos y pucheros', resume la esencia de esta etapa. La Lorencita quiere ser ese lugar donde convivían la barra y el puchero, el vino y la charla, los sabores familiares y los recuerdos de siempre. «Queremos que la gente vuelva a disfrutar del ritual del puchero, de servirse uno mismo, de ese gesto que forma parte de nuestra memoria», explican desde el equipo.

La iniciativa refuerza la conexión entre la tradición culinaria y la historia de la familia Juarreño, que desde 1936 mantiene viva la pasión por la cocina burgalesa. Hoy, cuatro generaciones después, La Lorencita vuelve a demostrar que el pasado también puede servirse caliente, humeante y lleno de sabor.

Te puede interesar

