Juarreño Pastelería.
La Lorencita: El sabor de siempre, en el corazón renovado de Burgos

La esencia de Juarreño, también en un bar de tapas

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:55

Desde 1936, la familia Juarreño ha endulzado la vida de los burgaleses con su pastelería artesanal y tradicional, siendo reconocidos por obras maestras como su famosa torrija, helados o pastas. Pero Juarreño no se limita a los postres. Su amor por la cocina y la tradición burgalesa se ha trasladado también al mundo de los bares, y tiene nombre propio: La Lorencita.

Situado en el número 27 de la emblemática calle San Lorenzo, el bar La Lorencita reabre sus puertas el próximo 30 de julio, tras una cuidada reforma que respeta su alma original pero amplía sus horizontes. Lo que empezó en 2013 como un pequeño local de tapas se transforma ahora en un espacio más amplio y acogedor, con un pequeño comedor y una carta de raciones pensada para compartir, basada en recetas de toda la vida.

Un homenaje a su pasado

La Lorencita no olvida sus raíces. Al contrario, esta nueva etapa es un homenaje a la cocina bien hecha, la misma que nació en 1936 con la taberna 'Vinos y Comidas El Juarreño' en la calle Santa Clara. Cuatro generaciones después, la esencia de aquella cocina familiar sigue viva, ahora en formato de barra, pincho y ración.

La carta no es extensa, pero sí honesta: productos de calidad, elaboraciones al momento, recetas heredadas y sabores que evocan la memoria. Entre sus tapas más reconocidas, destacan joyas de la 'cocina en miniatura' como el bacalao, el solomillo, el turrón de foie o el cuadrado de morcilla. Tapas que les han valido numerosos premios en concursos como San Pedro y San Lesmes, y que siguen conquistando paladares desde la barra.

Tradición y modernidad de la mano

La reforma del local ha querido integrar el viejo bar en el nuevo espacio, dándole mayor protagonismo a los materiales nobles como la piedra natural del edificio y la madera. El resultado es un espacio cálido, acogedor y moderno, pero que respira historia y autenticidad en cada rincón.

Este nuevo capítulo en La Lorencita es una fusión perfecta entre pasado y presente, entre el respeto a la arquitectura tradicional y una puesta en escena actual y funcional. Un lugar para disfrutar, para compartir, para saborear la esencia de Burgos en un ambiente inmejorable.

Esencia y legado familiar

La Lorencita es mucho más que un bar renovado: es un homenaje sincero a los abuelos, a los padres, a quienes empezaron este camino en 1936 y transmitieron su pasión generación tras generación.

Juarreño Pastelería

  • Direcciones Plaza Mayor, 25; C/ Vitoria, 182; Soportales de Antón, 8; Plaza Alonso Martínez, 7

  • Teléfono 947 213 490

  • Web https://juarreno.com

  • Correo electrónico info@juarreno.com

  • Horario De 9:30 a 21:30

Hoy, Fidel y Mónica, cuarta generación de la familia Juarreño, recogen con cariño y orgullo el testigo familiar, decididos a mantener viva la esencia de sus antepasados. Con esta nueva etapa, quieren honrar sus raíces y compartir con Burgos una cocina auténtica, cercana y hecha con el corazón.

