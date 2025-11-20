El lujo es vivir en tu casa, sin importar su tamaño ni distribución, Eva Cuevas nos da las claves

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:22 Compartir

Convertir una vivienda sencilla y al uso en un espacio luminoso, amplio y con un aire de lujo contemporáneo no es fruto del azar. Requiere visión, técnica y un profundo conocimiento de materiales, iluminación y distribución. Así lo afirma Eva Cuevas, interiorista de referencia en Burgos, quien ha consolidado su prestigio en revistas especializadas gracias a proyectos donde la elegancia se equilibra con la funcionalidad. Según Eva, la clave está en abordar cada reforma con precisión milimétrica y dejar el trabajo en manos de profesionales capaces de anticipar problemas y evitar errores que seguro vamos a cometer si nos lanzamos nosotros mismos a realizar los cambios.

El primer paso es mejorar la estética general del hogar

El impacto visual es determinante, especialmente en espacios tan decisivos como la cocina y el baño. Estas estancias actúan como carta de presentación y, bien ejecutadas, elevan de inmediato el valor percibido de la vivienda. Eva Cuevas apuesta por materiales de calidad y detalles distintivos, en cuanto al baño destacan las duchas y sanitarios empotrados, griferías en acabados atrevidos como negro o dorado, e incluso blanco con madera; iluminación integrada en techos y espejos retroiluminados, y además añadiéndole más armonía jugando entre cerámicas grandes y pequeñas, creando una atmósfera relajante y refinada además de hacer ganar mucho espacio a la estancia.

En la cocina, añade Eva, la personalidad y la iluminación lo es todo

Colores suaves, neutros, combinados con madera que no solo aportan mucha más luz, también crean un espacio visualmente más amplio, sin olvidar que es imprescindible que los electrodomésticos estén integrados, así, el ruido visual desaparece por completo. La iluminación es otra clave fundamental en la cocina, donde cada espacio tiene su propia función, es por ello que la iluminación debe estar estratégicamente colocada y bien elegida, para la zona de trabajo, luces indirectas, luz general, luz ambiental…

Los elementos de la cocina, como las placas de cocción invisibles o las campanas integradas, refuerzan la estética limpia y sofisticada. Sin olvidarnos de las tomas de corriente, en cantidad suficiente pero no a la vista.

EVA CUEVAS INTERIORISTA Web: www.evainteriorista.es

Dirección: Calle Vitoria, 29, 1A. 09004 Burgos

Teléfono: 653 67 46 72

La sensación de amplitud es uno de los factores más demandados para conseguir una vivienda más bonita y glamurosa. A veces basta con mejorar la percepción del espacio mediante una distribución inteligente; en otras ocasiones, eliminar tabiques y abrir ambientes resulta esencial para lograr una mayor fluidez.

Eva Cuevas concluye con un consejo rotundo: 'Una reforma perfecta no admite improvisaciones'. Confiar en profesionales garantiza resultados espectaculares, duraderos y sin disgustos. Porque transformar una vivienda no es solo renovar un espacio, también es elevarlo por completo y adaptarlo a las necesidades de quien lo habita, modo de vida y gustos personales.

