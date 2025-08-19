Magia oriental en Burgos: Tora Market revoluciona la Plaza Mayor

Martes, 19 de agosto 2025, 11:08 Compartir

La cocina asiática tiene algo especial: esa combinación de aromas intensos, texturas diferentes y sabores profundos que despiertan la curiosidad y las ganas de probarlo todo. El dulzor del bubble tea, las aroáticas especias, y esa variedad infinita de ingredientes auténticos asiáticos y culturas milenarias. En un mundo donde la globalización une gustos y saberes, la comida asiática ofrece una ventana a otras realidades, y Tora Market nos trae toda la magia y sabor de asia, justo en la Plaza Mayor de Burgos.

Tora Market: tu market asiático en el centro de Burgos

Situado en Plaza Mayor 13, Tora Market ha captado la atención de los burgaleses amantes de lo exótico. Los clientes destacan que por fin hay una tienda de gastronomía asiática en Burgos, con atención amable y especialidad en ramen coreano, entre otros productos sin olvidarlos de una de sus grandes apuestas, el bubble tea, esa bebida taiwanesa tan popular, personalizable en sabores y niveles de dulzor.

Un catálogo extenso para comer todos los días

En Tora Market encontrarás una gran variedad de productos asiáticos auténticos —y algunos realmente difíciles de encontrar en otras partes de Burgos— que complacerán a cualquier gourmand curioso:

Bubble tea: estrella líquida con perlas de tapioca, personalizable y refrescante.

Ramen coreano: auténtico, con buena variedad.

Salsas y especias: desde gochujang hasta otras salsas y condimentos esenciales para cocinar platos asiáticos.

Snacks y dulces: snacks variados, dulces, galletitas de fruta de la pasión...

Mayonesa japonesa auténtica, jengibre para sushi, noodles instantáneos, yopokki de tomate...

Tora Market es más que un supermercado: es un puente entre oriente y el corazón castellano. Desde bubble tea hasta ramen, pasando por condimentos y snacks sorprendentes en la ciudad, este establecimiento está en camino de convertirse en referencia para los enamorados de la cultura asiática sin salir de Burgos. Con su ambiente acogedor y su apuesta por productos auténticos, Tora Market cumple el sueño de tantos amantes de la gastronomía oriental: disfrutar de sus sabores preferidos, aquí y ahora.