Martin's Street, segundo local que abre sus puertas en Calle Paloma 14

Martin's Street lo ha vuelto a hacer. La hamburguesería que triunfa en Burgos con su concepto de comida rápida de alta calidad, nos sorprende ahora con la apertura de su segundo local, esta vez en la céntrica Calle Paloma 14, nuevo punto de referencia para los amantes de las hamburguesas. Un segundo restaurante que también lanza una nueva carta completamente renovada, ideada con detalle para que la smash burger se convierta en la absoluta protagonista de una carta muy estudiada.

Con la apertura de Martin´s Street, el restaurante eleva el listón y apuesta por una experiencia que une rapidez, variedad y una calidad excepcional. La nueva carta ha sido elaborada tras un trabajo minucioso de investigación y perfeccionamiento, que llevó a los propietarios a recorrer durante semanas algunas de las hamburgueserías más emblemáticas de Estados Unidos, en busca de la combinación perfecta de carne, pan e ingredientes.

La smash burger, como su sello de identidad, ha sido pensada para ser la mejor de la ciudad, y todo empieza, como siempre, con la carne. En Martin's Street la carne es el alma del plato. Seleccionada cuidadosamente a su proveedor local que solo trabaja con cortes nobles y realiza un proceso de maduración de 45 días, la carne consigue ese sabor intenso y jugoso que hace de cada hamburguesa sea espectacular.

A esta base se suman los ingredientes necesarios para que su hamburguesa sea una delicia: pan de fécula de patata, queso cheddar fundido, panceta ahumada crujiente, cebolla caramelizada….entre otros muchos y variados y la inconfundible salsa Martin's.

Esta nueva carta no solo es un paso adelante en calidad, sino también en concepto. El local de Calle Paloma 14 está diseñado para mantener la esencia de Martin's: un lugar desenfadado donde el buen producto es el protagonista, pero con un enfoque aún más dinámico y ágil, sin renunciar a la autenticidad que les hizo únicos desde el primer día.

El primer Martin's fue el punto de partida de una revolución en la forma de entender la hamburguesa en Burgos. Con una apuesta decidida por la calidad de la carne y la sencillez bien ejecutada, este restaurante marcó la diferencia desde el principio. Alejándose de los estándares industriales y ultraprocesados de las grandes cadenas, Martin's apostó por una hamburguesa elaborada con carne madurada de primera calidad, creando una smash burger de 200 gramos con una corteza caramelizada y un interior jugoso, que pronto se convirtió en la más buscada de la ciudad. Su éxito radicó en ese cuidado por el detalle y en la capacidad de ofrecer un producto honesto, sabroso y auténtico.

Con esta nueva apertura, Martin's Street no solo crece en espacio, sino en ambición, y todo apunta a que las hamburguesas de Calle Paloma 14 marcarán un nuevo estándar de calidad de Burgos, sin renunciar a la rapidez y eficacia.

Martin´s Street Dirección Calle Paloma 14, 09003, Burgos

Teléfono 681 06 76 96

Disfruta de su oferta de comida en el local, en su terraza con vistas a la Catedral o pídela y te la llevan a casa.