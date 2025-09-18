El mejor menú diario en pleno centro de Burgos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:42 Compartir

En el centro de Burgos, a pocos pasos del centro histórico, encontramos un restaurante asiático que ha posicionado como uno de los más visitados: Tora Asian Street Food, situado en la calle Paloma, número 3. Este restaurante, especializado en cocina asiática de inspiración callejera, no solo destaca por la variedad de sus platos, sino también por su capacidad de adaptarse a las necesidades del ritmo de vida actual, sin renunciar en ningún momento a la calidad.

Con una estética y una carta que combina tradición oriental con un toque urbano contemporáneo, Tora se ha consolidado como uno de los locales mejor valorados de la zona. Su nueva propuesta -el menú diario- es la opción perfecta para disfrutar de una comida sabrosa, rápida y asequible, en un descanso del trabajo, tras una mañana de recados o como punto de encuentro con amigos.

Una propuesta pensada para ti

El ajetreo diario, las reuniones, los horarios apretados y la falta de tiempo han cambiado la forma en la que comemos. Pensando en quienes viven a un ritmo acelerado pero no quieren renunciar a comer bien, Tora Asian Street Food ha lanzado un menú diario completo que se sirve exclusivamente de lunes a jueves, en el local (no disponible para llevar). Por tan solo 12,90 euros, incluye un primero, un segundo, un postre y un refresco. Calidad, cantidad y sabor por un precio realmente competitivo.

Entrantes que te transportan a Asia

El menú se compone de entrantes que permite elegir entre clásicos irresistibles como los mini rollitos de primavera, las gyozas (de pollo, cerdo o verdura), o delicias algo más especiales como los takoyakis (bolitas de pulpo), el crujiente ebi fry (langostino empanado) o el famoso Korean Fried Chicken, una de las estrellas de la carta. Algunas de estas opciones tienen un pequeño suplemento de 1€, pero merece la pena probarlo.

TORA ASIAN STREET FOOD Dirección: Calle Paloma, 3. Burgos

Segundos platos con identidad propia

Como plato principal, Tora propone una variedad de bowls inspirados en recetas tradicionales asiáticas, con base de arroz, verduras y proteínas al estilo oriental. Puedes elegir entre el Panko Bowl, el sabroso Tora Bowl, el Ebi Bowl con langostinos, o incluso el exquisito Pato Bowl. También hay opciones con fideos, como los noodles teriyaki con pollo o tofu, o el siempre popular pad thai con pollo. Sabores intensos, texturas variadas y una presentación cuidada.

Un dulce final

El menú se completa con un postre a elegir entre dos opciones muy apetecibles: tarta de selva negra o tarta de dulce de leche, perfectas para terminar la comida.

Un lugar para repetir

Menú disponible de lunes a jueves (excepto festivos), solo para comer en el local.

Precio: 12,90 euros (incluye primero, segundo, postre y refresco)

