Navidad con sabor, tradición y solidaridad

La llegada de la Navidad despierta los sentidos: los aromas, los encuentros en familia y la ilusión de regalar algo especial cobran protagonismo. En Burgos, hay un lugar que reúne todo eso y más: El Trojero, una tienda gourmet que se ha convertido en referencia para paladares que buscan productos de primera calidad con un valor añadido que va más allá del propio producto. Su esencia combina el sabor más auténtico con un compromiso social que la hace única.

Fundada por la Fundación Aida, esta tienda nació con una visión clara: ofrecer una cuidada selección de productos gastronómicos mientras genera oportunidades reales de inclusión laboral para personas con discapacidad.

Hoy, más de 50 personas con diversidad funcional encuentran, gracias a esta iniciativa, un espacio donde trabajar, crecer y derribar barreras a través del empleo. Cada compra no solo llena la despensa del cliente, sino que también es apoyo directo a un proyecto que cambia vidas.

Tres de sus artículos más demandados: Las 'latillas' de pescado, el bacalao y la morcilla de Burgos

Sabores que son tradición… y un acierto seguro para estas fiestas

El Trojero es una celebración de la cocina tradicional de Burgos y su entorno. Pensando en la Navidad, su catálogo se convierte en un auténtico tesoro para preparar platos únicos y de mucha calidad, y por qué no, acertar con un regalo gourmet.

Entre sus productos estrella destacan:

Bacalao de calidad excepcional, en cualquier cena o comida será todo un acierto.

Escabechados de perdiz y codorniz, una elección elegante para aperitivos y entrantes festivos.

Morcilla y chorizo burgaleses, imprescindibles para los que disfrutan de los sabores auténticos de siempre, como aperitivo perfecto.

Quesos artesanos, perfectos para tablas de degustación o para regalar a los amantes del buen producto.

Lechazo en diferentes formatos, una joya gastronómica de la tierra, lista para convertirse en el plato principal de las celebraciones y disfrutar en familia.

Conservas vegetales y 'latillas' de pescado, opciones versátiles y deliciosas para cualquier ocasión.

Pinchos, aceitunas y encurtidos, aliados infalibles para montar un picoteo navideño rápido y con sabor.

Cada artículo está seleccionado con mimo, garantizando calidad, tradición y ese toque casero que no puede faltar.

Una tienda con alma burgalesa

El nombre 'El Trojero' despierta un guiño nostálgico en muchos burgaleses. Hace referencia al pequeño altillo o despensa donde las abuelas guardaban embutidos y quesos, y desde donde se abastecían las casas de antaño. Ese recuerdo cálido de hogar y tradición se refleja hoy en este establecimiento, donde la gastronomía se convierte en un puente entre generaciones.

Regalos con significado

Con la creciente tendencia de regalar experiencias y productos con historia, El Trojero se posiciona como una opción perfecta para estas fiestas. Preparar un lote gourmet o escoger un detalle especial no solo es garantía de calidad, sino también un gesto solidario: cada compra contribuye al impulso de un proyecto que promueve la igualdad de oportunidades.

EL TROJERO Web: www.eltrojero.es

Dirección: Calle Calzadas, 39, Burgos

Teléfono: 947 584 625

Su lema lo resume todo: 'El trabajo nos hace eliminar las barreras'. Detrás de cada tarro, cada pieza de queso o cada bandeja de lechazo, hay manos que trabajan con ilusión y un proyecto que apuesta por la inclusión como camino hacia una sociedad más justa.

