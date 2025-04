Novedades y cambios en la Renta 2024-2025

Miércoles, 9 de abril 2025, 13:09 Compartir

Arranca la campaña de la Renta 2025 y desde CE Consulting aclaran las novedades más importantes y que debemos tener en cuenta tanto particulares como empresas.

Pago por Bizum

Para la campaña de la Renta 2024-2025, se han introducido varios cambios significativos que afectan tanto a los contribuyentes como a los procedimientos administrativos. Uno de los avances más destacables es la incorporación de Bizum como una nueva forma de pago para la declaración del IRPF. Además de los métodos tradicionales, como la domiciliación bancaria y el pago en oficina, los contribuyentes podrán utilizar Bizum, aunque deberán comprobar las condiciones de cada entidad bancaria debido a los límites de uso que establecen.

Prestaciones por desempleo

En cuanto a los beneficiarios de prestaciones por desempleo, a pesar de la propuesta inicial de que todos debían presentar la declaración, finalmente no se aplicará esta medida en la campaña de 2024, por lo que los perceptores de paro no estarán obligados a declarar. En relación con los ingresos, para 2025, siempre y cuando no tengan otras circunstancias que le obliguen a ello (rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, variaciones patrimoniales, percepción de subvenciones, entre otras, los trabajadores con menos de 22.000 euros anuales no tendrán que declarar, a menos que hayan recibido más de 1.500 euros de un segundo pagador, lo cual está en línea con la normativa anterior que no fue convalidada en el Congreso. Además, si un contribuyente tiene rentas de varios pagadores, el umbral para declarar se eleva a 15.876 euros.

Reducciones fiscales por rendimientos del trabajo

Un aspecto importante es el cambio en las reducciones fiscales por rendimientos del trabajo, que se incrementan para aquellos con rentas inferiores a 19.747,5 euros. La reducción máxima sube a 7.302 euros, beneficiando principalmente a los trabajadores de ingresos bajos y medios. Esta modificación también se ve influida por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 16.576 euros anuales, lo que obligará a algunas empresas a aplicar retenciones de IRPF a sus trabajadores.

Alquiler de vivienda

En cuanto a la deducción por alquiler de vivienda, se han actualizado los porcentajes de reducción en función de la fecha de firma del contrato. Para contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023, la reducción se mantiene en un 60%. Para aquellos firmados entre mayo y diciembre de 2023, la reducción varía según las condiciones del alquiler. A partir de 2024, las reducciones pueden llegar hasta el 90% en zonas con mercados residenciales tensionados, o un 70% si el inquilino tiene entre 18 y 35 años.

También se introduce una mejora en la deducción por maternidad, aumentando en 1.000 euros adicionales para los gastos de guardería de niños menores de tres años, incluyendo guarderías no autorizadas si cuentan con licencia de apertura.

Las personas afectadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) también verán beneficios fiscales, ya que las ayudas recibidas no estarán sujetas a tributación, y para los autónomos afectados por daños, se aplicará una reducción del 25% sobre el rendimiento neto.

En relación con los mutualistas jubilados, aquellos que tengan derecho a la devolución del IRPF podrán solicitarla en un único pago en 2025, después de una reforma que inicialmente preveía fraccionarla en varios años.

Por último, las deducciones fiscales para la Renta 2025 incluyen beneficios por obras de eficiencia energética en viviendas, la adquisición de vehículos eléctricos y donaciones a ONGs, ampliando los porcentajes de deducción.

Calendario

El calendario de la Renta 2024-2025 marca el inicio de la campaña con la disponibilidad de datos fiscales el 19 de marzo, el inicio de la presentación de declaraciones por Internet el 2 de abril, y el cierre de la campaña el 30 de junio de 2025.

