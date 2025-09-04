Peluquería Facciolo renace con estilo: una nueva inauguración que marca tendencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:00 Compartir

Después de dos meses de intensos trabajos de renovación, la reconocida peluquería unisex Facciolo ha vuelto a abrir sus puertas, y lo ha hecho por todo lo alto. Esta semana ha celebrado su gran inauguración, un evento muy esperado por sus fieles clientes y por todos los amantes del buen gusto y el cuidado de su imagen. El local, completamente transformado, no solo luce un diseño moderno, acogedor y funcional, sino que también refuerza la identidad de una peluquería que lleva años posicionándose como una de las más destacadas de la ciudad.

Con una trayectoria sólida y reconocida, la peluquería Facciolo es un referente de calidad, innovación y atención personalizada. Su filosofía de trabajo se basa en ofrecer a cada cliente una experiencia en la que el bienestar, la belleza y la satisfacción van de la mano. No es casualidad que sus clientes la recomienden.

Espacio renovado

La reforma integral del local ha sido uno de los puntos más comentados durante la inauguración. Espacio amplio, iluminación perfecta, bonitos detalles cuidados al milímetro y una atmósfera relajante convierten a Facciolo en un lugar donde apetece estar, dejarse mimar y salir completamente renovado. «Queríamos crear un entorno en el que nuestros clientes se sintieran cómodos, especiales y bien atendidos desde el primer momento», explica el equipo de Facciolo.

El nuevo diseño combina a la perfección la funcionalidad con el estilo. Los tonos cálidos, los materiales nobles y el mobiliario ofrecen un ambiente sofisticado sin perder la cercanía que siempre ha caracterizado a la peluquería.

Últimas técnicas, resultados garantizados

Más allá de la estética del local, en Facciolo lo más importante sigue siendo el servicio. El equipo, altamente cualificado y en continua formación, nos ofrece las últimas tendencias en corte, coloración y tratamiento capilal, es por ello que trabajan con las marcas más reconocidas a nivel internacional como Icon y Wella; además nos ofrecen tecnologías innovadoras para mejorar la salud y el brillo del cabello, no dudes en preguntar.

Cada cliente recibe una atención completamente personalizada, donde se escuchan las necesidades y gustos personales, donde saben aconsejar lo más adecuado según el tipo de cabello, estilo y rasgos faciales; tratamientos hidratantes, colores vibrantes, cortes con mucho estilo y un asesoramiento sincero y profesional han hecho que su clientela sea fiel y constante, porque todos sabemos que encontrar una buena peluquería, que cumpla nuestras expectativas, no es fácil. Ir a la peluquería y salir de ella completamente satisfecho es un momento que nos aporta tranquilidad y felicidad, que influye directamente en nuestro estado de ánimo, algo que se trasmite a los demás.

Inauguración por todo lo alto

La inauguración de Facciolo ha sido todo un éxito. Clientes habituales, vecinos y curiosos se han acercado a descubrir el nuevo espacio y han quedado encantados con el resultado. «Es precioso, moderno y muy cómodo. Además, el trato sigue siendo excelente, como siempre», comentaba una de las asistentes.

La acogida ha superado todas las expectativas, lo que demuestra que Facciolo sigue siendo una de las peluquerías más queridas y confiables de la ciudad. Su fama no es casualidad: se ha construido con años de esfuerzo, pasión por el trabajo bien hecho y una dedicación inquebrantable a la satisfacción del cliente.

Si buscas un corte favorecedor, un degradado perfecto, un brillo deslumbrante o un color que potencie tu imagen, Facciolo es y será tu peluquería.

PELUQUERÍA FACCIOLO

AVDA. DEL VENA 9, BURGOS

CITAS

947 24 16 01

HORARIO

LUNES de 15:30 a !9:30

DE MARTES A VIERNES de 9:30 a 19:30 ininterrumpido

SÁBADOS de 8:30 a 13:30

@peluqueria.facciol

