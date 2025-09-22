Las Quintanillas homenajea a sus mayores en sus fiestas patronales

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:34 Compartir

Las Quintanillas, un acogedor municipio de la provincia de Burgos, se prepara un año más para vivir con intensidad y alegría sus fiestas patronales en honor a sus patrones San Facundo y San Primitivo. Este 2025, los festejos se celebrarán del 22 al 28 de septiembre, aunque ya desde el sábado 20 comienzan los preparativos con el tradicional «zafarrancho general», una jornada en la que todos los vecinos se implican para dejar todo a punto. Algo que caracteriza a Las Quintanillas es su espíritu de comunidad: aquí, desde los más pequeños hasta los más mayores, todos colaboran, disfrutan y viven intensamente su semana grande.

Este año, además, las fiestas tienen un componente muy especial. El pregón de apertura estará a cargo de los vecinos nacidos en 1944, que serán homenajeados por su trayectoria vital y su implicación en el desarrollo del municipio. Este acto se celebrará el viernes 26 de septiembre, en el marco de una tarde cargada de emoción, tradición y recuerdos. El grupo de danzas 'Tierra Noble' lleva la voz cantante en el homenaje a los Mayores, este año a los nacidos en 1944, antes del esperado pregón y el gran chupinazo que dará comienzo oficialmente a los días más esperados del año.

«Es una manera de reconocer todo lo que han hecho por el pueblo y de agradecerles que sigan siendo parte activa de nuestras fiestas», comentan desde la organización.

La Peña La Alegría, fundada hace 48 años por un grupo de jóvenes del pueblo y aún muy activa, ha organizado un completo programa que incluye juegos infantiles, disfraces, concursos, actuaciones musicales, procesiones, comidas populares, bailes, verbenas y hasta un torneo de bolo burgalés con premios muy sabrosos: una paleta de jamón y dos botellas de vino.

Las noches estarán animadas por formaciones como Grupo Cero, The 8 y ½ Band, Dúo Musical Destino y Grupo SYN3ERGIA, entre otros. También habrá tiempo para la tradición con toques de campanas, procesiones, misa y ofrenda floral a la Virgen, todo acompañado por el grupo de danzas local.

Uno de los momentos más esperados será el sábado 27, día grande, que comenzará con dianas a cargo de la charanga Entre Notas y culminará con una gran verbena. Los niños también tienen un lugar destacado en la programación, con juegos, disfraces, hinchables, dibujo y chocolate para cerrar una jornada inolvidable.

El domingo 28, la fiesta se despide con un emotivo recuerdo a los difuntos del pueblo, misa cantada y un vermú popular. Por la tarde, los más jóvenes recorrerán el pueblo para comentar las fiestas y recoger sugerencias para el año siguiente, en una divertida ronda con música incluida.

Y como en todo buen pueblo, aquí nadie quiere que la fiesta acabe. El lunes toca volver al trabajo «como se pueda», y el desmontaje de las instalaciones pone punto final a unos días intensos. Pero el broche de oro llegará el sábado 4 de octubre con una gran chuletada fin de fiestas, que dejará un buen sabor de boca… y ya con la vista puesta en las fiestas de 2026.

Las Quintanillas invita a todos a participar de unas fiestas populares, cercanas, alegres y llenas de alma. ¡No te las pierdas y que vivan las fiestas de Las Quintanillas!

