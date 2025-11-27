Raquel Velasco imparte la charla 'La Ciencia de la Belleza Consciente', en el Centro de Estética África La conferencia que se celebrará el 2 de diciembre contará también con la participación de Ana María Romero, directora España y Portugal de la firma Dr.Baumann y SkinIdent

El próximo martes 2 de diciembre, Estética África acoge una jornada dedicada a comprender la piel desde la evidencia científica, con la participación de expertas como Raquel Velasco y Ana María Romero, directora España y Portugal de la firma Dr. Baumann y SkinIdent.

Una jornada clave para quien necesita y desea cuidar su piel desde el conocimiento y no desde la publicidad. Raquel Velasco, responsable del centro, abordará cómo identificar el tipo de piel, comprender sus necesidades reales y elegir tratamientos eficaces basados en ciencia, evitando ingredientes que puedan dañarla a largo plazo.

Raquel Velasco insiste en que cada piel es única y que no existe un tratamiento universal.

La personalización es la base del cuidado dermatológico, mucho más allá de la edad cronológica. Factores como la edad biológica, el estado hormonal, el estilo de vida y la época del año modifican de forma constante las necesidades cutáneas. Por eso sus protocolos se basan en principios activos naturales, vitaminas afines a la piel y liposomas multilamelares, capaces de mejorar la hidratación y transportar nutrientes con alta eficacia.

En su charla se abordará, además, una visión integral del envejecimiento cutáneo.

El estrés oxidativo, la alteración de las membranas celulares y los cambios hormonales son responsables del deterioro estructural de la piel. Entender estos procesos permite actuar con estrategias más efectivas: antioxidantes como las vitaminas E y C, activos reparadores como la vitamina A y la niacinamida, ácidos grasos esenciales y ceramidas que fortalecen la barrera y mejoran la elasticidad.

La importancia de evitar sustancias 'preocupantes' será otro de los pilares.

Conservantes químicos, perfumes, aceites minerales y disruptores endocrinos pueden provocar alergias, sensibilizaciones y acelerar el envejecimiento cutáneo. Raquel subraya que la piel necesita formulaciones compatibles con su fisiología, no ingredientes que comprometan su integridad. De ahí su defensa de cosmética libre de aditivos innecesarios y desarrollada bajo criterios bionómicos: compatibilidad, eficacia, sostenibilidad y ética animal.

'La Ciencia de la Belleza Consciente', con la participación de Ana María Romero, directora España y Portugal de la firma Dr.Baumann y SkinIdent.

Esta sesión permitirá comprender, de forma clara y accesible, cuáles son los activos realmente eficaces y cómo actúan. Se explicará la diferencia entre retinol y vitamina A, qué tipos de vitamina C son estables y no oxidan la piel, y cómo los disruptores endocrinos alteran el equilibrio hormonal. También se abordará la función de las vitaminas B3, B5, B12, la biotina y los ácidos grasos esenciales, así como la relevancia de los liposomas en la regeneración de la barrera cutánea.

CENTRO DE ESTÉTICA ÁFRICA Web: www.esteticaafrica.com

Dirección: Calle Dr. Fleming, 3, 09002 Burgos

Reservas: info@esteticaafrica.com o en el teléfono: 947 26 10 92

La jornada también recordará las claves esenciales para una piel sana: dormir lo suficiente, seguir una dieta equilibrada, gestionar el estrés, realizar actividad física y mantener un adecuado control hormonal.

Con una combinación de divulgación científica, demostraciones y diagnósticos personalizados, Estética África propone una experiencia formativa y transformadora. Para Raquel, la clave es unir ciencia, naturalidad y personalización para lograr una piel equilibrada, saludable y respetada en todas sus dimensiones. Una cita imprescindible para quienes necesitan, por fin, cuidar la piel de forma consciente y duradera.

