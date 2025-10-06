Sabor americano ¡auténtico!

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:18 Compartir

Si eres amante de las auténticas hamburguesas americanas, estás de suerte. Martin's en la calle de la Paloma, ha dado un salto de nivel con el lanzamiento de su nueva carta. Un viaje gastronómico por algunas de las hamburgueserías más icónicas de Estados Unidos, que ha dado como resultado una carta renovada, sabrosa y completamente fiel al estilo americano más genuino.

Martin's mantiene sus populares hamburguesas smash, y ahora, además, las complementa con nuevas incorporaciones que sorprenderán a los amantes de la comida americana en estado puro. Con productos frescos, carnes de primera calidad y recetas cuidadosamente desarrolladas, fieles a las originales, la nueva carta demuestra llevar el auténtico sabor americano directamente a sus clientes a través de sus famosas hamburguesas.

Una carta pesada para disfrutar al máximo

La propuesta arranca con clásicos infalibles como la American Classic In N Out, inspirada en la famosa cadena californiana; o la Cheese Burger, con su combinación simple pero irresistible de carne jugosa y queso fundido. Los nostálgicos de los sabores icónicos tienen también su espacio con la Big Mac estilo Martin's, que reproduce esa mezcla perfecta de pan, carne, salsa y pepinillos que ha conquistado el mundo entero.

Para los más intensos y atrevidos, hay joyas como la Mushroom Wis Burger, deliciosa para los amantes de las setas y el queso; o la Emmy Burger, con un toque más especiado y sorprendente. Y, por supuesto, no podía faltar la Martin's Burger, la más representativa de la casa, una hamburguesa que condensa la filosofía del local: calidad, sabor y autenticidad.

Combina, acompaña y repite

La nueva carta se completa con una selección de extras y acompañamientos que permiten personalizar cada hamburguesa. Desde las clásicas patatas fritas crujientes, hasta extras como pepinillos, huevo, bacon o queso. Todo pensado para que cada cliente cree su hamburguesa perfecta, a medida, como en las mejores burger joints de Nueva York o Los Ángeles.

Además, el ambiente de los locales acompaña: decoración urbana, atención cercana y un estilo desenfadado. Tanto si eliges el local de Valentín Jalón como el de la calle de la Paloma, la experiencia Martin's es extra calidad en sus burgers y buen rollo.

En local o en casa, ¡el plan perfecto!

Martin's también piensa en quienes prefieren disfrutar en casa. Toda la nueva carta está disponible para pedidos para llevar, por lo que puedes montarte tu propio festín americano sin moverte del sofá. Solo tienes que elegir tus favoritas y prepararte para disfrutar de una hamburguesa con auténtico sabor a EE.UU.

RESTAURANTE MARTIN'S STREET Web: https://martinburger.last.shop/es/martin-s-burger

Dirección:

Teléfono:

La nueva carta de Martin's Street es el resultado de una pasión por las hamburguesas bien hechas, por los sabores auténticos y por ofrecer a sus clientes unas hamburguesas auténticas.

Ya no hace falta cruzar el charco para probar una burger de verdad: el viaje americano empieza en Martin's.

¿A qué esperas para probar su nueva carta?