Salas de los Infantes sigue celebrando su primer siglo desde que fue proclamada Ciudad en 1925

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:55 Compartir

Uno de los actos con motivo de la celebración del primer centenario, 'A la luz de la leyenda', se celebrará el sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas, en la Iglesia de Santa María de Sala de los Infantes, que promete ser un acto muy especial:

Lectura dramatizada de textos de la legendaria historia de los Siete Infantes de Lara, recopilados por Raúl Fernández González. Una historia ancestral de traición, venganza y conflictos familiares que forma parte esencial del alma de la ciudad milenaria. La interpretación correrá a cargo de Susana Hernáiz y Raúl Fernández de Pablo, dos apasionados del arte escénico que nos harán revivir el pasado con su voz y presencia.

Todo ello acompañado por la música en directo de la agrupación Passacaglia, que pondrá la banda sonora perfecta a esta noche de emociones y memoria.

'A la luz de las velas, las piedras guardarán memoria'

Un pasado legendario y su proyección institucional

La historia de Salas de los Infantes se remonta al año 974, cuando el conde García Fernández concedió fueros a Gonzalo Gustios para repoblar la zona del alfoz de Lara, sentando así las bases de la villa primitiva. El topónimo 'de los Infantes' surge siglos después, tras el hallazgo en 1579 de las cabezas de los míticos Siete Infantes de Lara en la iglesia de Santa María, símbolo vivo de la leyenda.

En 1925, el rey Alfonso XIII otorgó el título de 'ciudad' a Salas de los Infantes, reconociendo su evolución y consolidación regional. La conmemoración del centenario ha sido cuidadosamente preparada: el pasado mayo se inició un ciclo cultural titulado 'Salas Milenaria, Ciudad Centenaria', con charlas, espectáculos, talleres infantiles y la aplaudida exposición fotográfica de la época que rescata la transición de villa a ciudad, que vuelve a abrir sus puertas al público del 9 al 13 de septiembre.

Entre patrimonio, museos y leyendas

Salas de los Infantes destaca por su rica herencia patrimonial. La iglesia de Santa María, de origen gótico con detalles renacentistas, conserva la arca con los restos de los Infantes, una reliquia que vertebra la memoria local. También sobresale la iglesia de Santa Cecilia, gótica con elementos románicos, destacando su portada trasladada desde el despoblado de Mazariegos y su pila bautismal con friso románico.

El Museo de Dinosaurios, integrado en el sistema museístico regional, abre una ventana a la paleontología local gracias a los abundantes hallazgos fósiles de la Sierra de la Demanda. Desde su fundación en 2001, y gracias al impulso del Colectivo Arqueológico‑Paleontológico Salense, se ha convertido en un referente científico y turístico. La riqueza paleontológica va más allá de fósiles: el yacimiento de icnitas de Costalomo es parte de la candidatura 'Icnitas de Dinosaurios de la Península Ibérica' ante la UNESCO.

Un centenario para vivir y mirara en perspectiva

La exposición fotográfica de los años veinte no solo rescata momentos visuales, sino que conecta presente y pasado, revelando el Salas de entonces con sus calles, edificios emblemáticos y vida cotidiana. Este ejercicio de memoria colectiva ayuda a valorar hitos como el puente histórico, el Ayuntamiento y la arquitectura original, hoy conservada en parte, y llama a la reflexión sobre el patrimonio perdido o transformado.

La apertura de esta muestra coincide con una movilidad social intensa: los colectivos locales, peñas y asociaciones culturales han sido convocadas para participar en las celebraciones, que incluyen desde actos institucionales hasta encuentros ciudadanos de convivencia, consolidando el sentimiento de orgullo local.

Patrimonio, historia y comunidad se combinan en una celebración centenaria que honra el pasado y construye futuro.