Septiembre, el mes perfecto para cuidarse con los mejores productos de 'El Trojero'

Con la llegada de septiembre, muchos volvemos a la rutina con nuevas metas: cuidarnos más, comer mejor, retomar hábitos saludables o iniciar pequeños cambios en nuestro estilo de vida. En Burgos es posible cuidarse sin renunciar al sabor y la calidad, pero además contribuir a una causa social, este establecimiento es 'El Trojero', la tienda gourmet especialista en bacalao, conservas, embutidos, vinos y quesos.

Ubicada en la calle Calzadas, 'El Trojero' es también un proyecto con corazón. Impulsada por la Fundación Aida, esta tienda combina productos de alta calidad con una importante labor de inclusión social y laboral para personas con discapacidad, demostrando que la excelencia y la solidaridad pueden ir de la mano.

Comer bien y con conciencia

Septiembre es el mes de los comienzos, y también el momento ideal para reconectar con lo esencial. En alimentación, eso significa apostar por productos naturales, bien elaborados, con origen claro y sabores auténticos. En 'El Trojero', esa filosofía se traduce en un catálogo selecto donde destacan delicias como el bacalao de primera calidad, escabechados artesanales de perdiz o codorniz, la morcilla burgalesa, chorizos y quesos curados, sin olvidar sus famosos lechazos, disponibles en diferentes formatos y siempre procedentes de productores locales.

Encontramos también opciones ligeras y equilibradas, una amplia gama de conservas vegetales, aceitunas, encurtidos y 'latillas' de pescado, ideales para preparar cenas sanas, rápidas y sabrosas. Comer mejor no tiene por qué ser complicado, ni mucho menos aburrido, y en 'El Trojero' lo demuestran con cada producto que colocan en sus estanterías.

Mucho más que una tienda

El valor añadido de 'El Trojero' está en su propósito. Gracias a este proyecto, más de 50 personas con discapacidad tienen acceso a oportunidades laborales reales, donde el trabajo se convierte en una herramienta de autonomía, integración y dignidad. Cada compra que se realiza en la tienda es, por tanto, un pequeño gesto de apoyo.

EL TROJERO Web: www.eltrojero.es

Dirección: Calle Calzadas, 39 (Burgos).

Teléfono: 947 584 625

'El Trojero' evoca a esas despensas de la infancia donde se guardaban los tesoros de las mesas de cada casa. Es un guiño a la tradición, a la cocina casera, a los sabores de siempre. Esa conexión emocional con lo auténtico se refuerza con un trato cercano y personalizado.

Empezar bien el curso… desde la despensa

En este mes de reinicios, 'El Trojero' es el lugar perfecto para cuidar la alimentación con productos de confianza y, al mismo tiempo, contribuir a un mundo más inclusivo. Porque cuidarse no es solo cuestión de calorías o etiquetas, también lo es de valores, de elecciones conscientes y de solidaridad.

