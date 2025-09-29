SKALA celebra su segundo aniversario con una jornada histórica de escalada, espectáculo y diversión en Burgos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:52 Compartir

Este próximo sábado 4 de octubre, Burgos vivirá una jornada inolvidable con motivo del segundo aniversario de SKALA, el centro de escalada más grande de la ciudad y uno de los más completos de Europa. Con una programación cargada de deporte, espectáculo, premios y buen ambiente, una cita histórica para aficionados, deportistas y familias enteras.

Situado en la calle de los Altos, 2, SKALAha revolucionado el concepto de ocio activo desde su apertura. En solo dos años, ha pasado de ser un centro deportivo especializado a convertirse en un verdadero punto de encuentro que combina deporte, bienestar y tiempo de calidad con amigos o en familia. Para celebrar su crecimiento y agradecer el apoyo recibido, el equipo de SKALA ha preparado una fiesta abierta a todos los públicos, con actividades para todos los niveles de experiencia.

Una celebración para todos

El evento arrancará desde la mañana con una oferta especial: 2x1 en entradas de día, perfecto para descubrir e iniciarse en la escalada, repetir la experiencia o compartirla con alguien más. Pero esto será solo el comienzo.

Una de las grandes atracciones del día será la exhibición de escalada a cargo de Dani Andrada, leyenda viva del deporte y uno de los escaladores más reconocidos a nivel internacional. Andrada, además, equipará nuevas vías y bloques en SKALA la jornada previa, permitiendo que los asistentes al evento puedan disfrutar de retos renovados con el sello de un auténtico maestro.

El espectáculo continuará con una demostración de escalada de velocidad protagonizada por algunos de los atletas más rápidos del país. Sus movimientos precisos y vertiginosos dejarán a todos con la boca abierta.

Juegos, premios y mucha fiesta

Los asistentes podrán participar en el ya famoso 'bingo aventurero', un divertido recorrido de juegos y retos con el que podrán ganar premios exclusivos. Una propuesta ideal para disfrutar en grupo y sumar emoción al día.

SKALA ROCO Web: www.skalaroco.com

Dirección: Calle de los Altos, 2, Burgos (junto al cementerio municipal).

Teléfono: 637 88 11 88

Como no podía faltar en una celebración de estas dimensiones, la música en directo y la animación correrán a cargo de DJs y bailarines, que ambientarán el recinto y darán paso a la fiesta. Además, el toro mecánico, una de las atracciones más aclamadas en la edición anterior, vuelve con más fuerza que nunca para poner a prueba el equilibrio y el sentido del humor de los más valientes.

Novedades en Nudo Ocho

Durante el evento, el restaurante Nudo Ocho, ubicado dentro del propio centro, aprovechará para presentar su nueva carta. Una propuesta renovada, fresca y adaptada tanto a escaladores como a acompañantes, con platos pensados para compartir, reponer fuerzas o simplemente disfrutar de una buena comida en buen ambiente.

Escalada y mucho más

Con más de 2.000 metros cuadrados de instalaciones, SKALA no es solo un rocódromo. Su oferta incluye gimnasio, actividades dirigidas, cumpleaños infantiles, tienda especializada, cafetería y servicios como fisioterapia, lo que lo ha convertido en uno de los centros deportivos más completos del norte de España. El enfoque familiar y multidisciplinar de su propuesta ha sido clave para su éxito, consolidándose como una de las principales opciones de ocio activo en Burgos.

¡Nos vemos en SKALA!

¡Anota en el calendario tu planazo para el día 4 de octubre! reúne a tu grupo o familia y ven a vivir la experiencia SKALA.

