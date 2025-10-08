Sportia Discóbolo 9: el gimnasio de ultima generación abre sus puertas en Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:44 Compartir

El barrio de Vadillos se prepara para acoger una de las aperturas más esperadas del año. A finales de noviembre, abrirá sus puertas el nuevo Sportia Discóbolo 9, un gimnasio de última generación que promete revolucionar el concepto del entrenamiento en Burgos. Ubicado en el emblemático espacio del antiguo Centro Discóbolo, el nuevo complejo ha sido completamente renovado por iniciativa del empresario burgalés Emilio Lozano, que incorpora así este histórico enclave a su consolidada red de centros deportivos.

«En mi casa es donde quiero crecer y ofrecer lo mejor a los burgaleses», afirma Lozano, quien demuestra con esta inversión su fuerte arraigo a la ciudad y su compromiso con mejorar la calidad de vida de sus vecinos. El resultado es un gimnasio completamente transformado, con más de 1.500 metros cuadrados, una inversión cercana a 1.000.000 de euros y una apuesta firme por la tecnología, el confort y el servicio personalizado.

Tecnología, comodidad y calidad

Sportia Discóbolo 9 ha sido diseñado para marcar un antes y un después en el mundo del fitness local. Su equipamiento, de la reconocida firma Matrix, incorpora pantallas táctiles con acceso a Netflix, Spotify y otras plataformas digitales, lo que convierte cada entrenamiento en una experiencia entretenida y motivadora.

El centro también contará con una espectacular Peloton Room Multimedia, una sala inmersiva para sesiones de ciclismo indoor con contenidos audiovisuales de alta calidad, y una innovadora zona de clases digitales Les Mills, reconocidas mundialmente por su efectividad y dinamismo. A todo esto, se suma una zona de recuperación, para cuidar el cuerpo tras entrenamientos intensos.

Este nuevo espacio es, además, una réplica de los exitosos centros que Emilio ya gestiona en Valladolid y Vitoria, caracterizados por su amplitud, funcionalidad y excelente ambiente.

Proyecto Smart Premium: alto nivel, precio justo

El corazón del proyecto es el modelo Smart Premium, una filosofía desarrollada por el propio Lozano que busca ofrecer instalaciones de nivel tecnológico muy alto a precios de mercado. ¿La clave? Combinar grandes espacios, maquinaria de última generación, entrenadores cualificados en sala y un trato cercano y profesional, sin caer en los excesos ni en la masificación habitual de algunos gimnasios low-cost.

«Queremos ofrecer un servicio que ponga a las personas en el centro», señala Lozano. Por eso, Sportia Discóbolo 9 está especialmente orientado a los vecinos del barrio, priorizando un ambiente cómodo, sin saturaciones, y un seguimiento real de los entrenamientos, adaptado a cada necesidad.

Una apuesta por el bienestar de los burgaleses

La llegada de este nuevo centro responde también a una necesidad creciente: cuidar la salud física y mental a través del deporte, en un entorno moderno, accesible y bien equipado. En una época en la que la calidad de vida se ha convertido en una prioridad, Sportia Discóbolo 9 ofrece a los burgaleses la posibilidad de entrenar en instalaciones punteras sin salir de su barrio.

SPORTIA DISCÓBOLO 9 Web: www.sportiagimnasios.com

Dirección: C/Padre Flórez 9, Burgos

Además, el equipo humano será uno de los pilares del proyecto. Entrenadores formados, atención personalizada en sala y un enfoque profesional son garantía de una experiencia completa para ejercitarse y también para sentirse acompañados en su camino hacia una vida saludable.

Mirando al futuro

Con la apertura de Sportia Discóbolo 9, Emilio Lozano no solo recupera un espacio deportivo histórico, sino que marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento en Burgos. Ya con la vista puesta en nuevos proyectos en la ciudad, Lozano continúa expandiendo su visión de gimnasio moderno, accesible y de alta calidad.

Burgos gana así no solo un gimnasio, sino un nuevo centro de referencia para el deporte, la salud y el bienestar en Burgos.

Burgos