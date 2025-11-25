Sumial Alquiler de Maquinaria amplía su oferta: nuevas herramientas profesionales y domésticas de Metabo e HiKOKI ya a la venta

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:51 Compartir

Sumial Alquiler de Maquinaria estrena una nueva línea de herramientas en venta y lo hace apostando por dos marcas de reconocido prestigio internacional: Metabo e HiKOKI. Con esta ampliación, la empresa refuerza su compromiso de ofrecer soluciones de alta calidad tanto para profesionales de los sectores más exigentes como para particulares que quieren rendimiento, precisión y fiabilidad en trabajos personales o proyectos profesionales.

Las herramientas HiKOKI llegan para consolidar una propuesta de alto nivel. La marca japonesa, ampliamente valorada en el sector por su robustez, incorpora tecnologías avanzadas que garantizan un alto rendimiento incluso en condiciones extremas. Su durabilidad es uno de sus grandes sellos, pero no el único. HiKOKI apuesta además por diseños ergonómicos que reducen la fatiga del usuario, algo esencial en jornadas de trabajo prolongadas. A esto se suma su notable versatilidad, que permite utilizar sus herramientas con eficacia en múltiples materiales y aplicaciones. La seguridad también juega un papel clave en su ingeniería, integrando sistemas que mejoran el control y minimizan riesgos. Todo ello convierte a HiKOKI en una opción preferida tanto por profesionales como por aficionados que buscan equipos fiables y duraderos.

Por su parte, Metabo aporta a la nueva oferta de Sumial una trayectoria marcada por la excelencia de la ingeniería alemana. Considerada un referente en el ámbito de las herramientas eléctricas profesionales, Metabo destaca por integrar soluciones tecnológicas de vanguardia adaptadas a los retos de sectores como la construcción, la carpintería o la metalurgia. Sus herramientas son conocidas por su rendimiento potente y constante, su resistencia en trabajos de alta exigencia y su diseño pensado para mejorar el control y la comodidad del usuario. La marca ofrece una amplia gama de productos capaces de responder a las necesidades más específicas, desde sierras y amoladoras hasta taladros y equipos de batería con autonomías prolongadas.

SUMIAL Web: www.sumial.es

Dirección: Avenida la Industria, 33, 09001 Villalonquéjar. Burgos

Teléfono: 947 67 09 00

Con esta nueva línea de productos, Sumial reafirma su voluntad de acompañar a sus clientes en cada proyecto, ofreciendo no solo alquiler, sino también venta de herramientas de máxima calidad. Tanto Metabo como HiKOKI garantizan que el usuario, profesional o particular, pueda trabajar con rendimiento, seguridad y confianza, consolidando a Sumial como un referente en soluciones técnicas dentro del mercado de la maquinaria.

