Sumial Burgos: soluciones integrales en alquiler y venta de maquinaria para construcción, industria y eventos

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:34 Compartir

Ubicada en el Polígono Industrial Villalonquéjar (Avda. de la Industria, 33 – Nave 1), Sumial Burgos es todo un referente en el alquiler y venta de maquinaria y herramientas dirigidas a necesidades de construcción, obra pública, jardinería, limpieza y eventos.

Profesionalidad con respaldo técnico

Comprometidos con la excelencia, Sumial se define como un «grupo humano profesional y experimentado», dedicado plenamente a anticipar y resolver las exigencias de sus clientes. Su filosofía empresarial se fundamenta en ofrecer siempre el servicio más adecuado, incluso ante demandas aparentemente difíciles. Para lograrlo, Sumial mantiene una sólida red de empresas colaboradoras que permite ampliar su capacidad de respuesta, siempre bajo un compromiso decidido por la calidad.

Infraestructura y variedad como motor competitivo

Una de las grandes fortalezas de la empresa radica en su infraestructura —más de 2 500 m² de instalaciones— y en la diversidad de su catálogo: más de 500 tipos de máquinas y herramientas modernas y actualizadas, disponibles tanto para alquilar como para comprar.

Ampliar

Esta amplitud le permite ofrecer soluciones óptimas, sea cual sea el contexto, desde la construcción e industria hasta eventos o jardinería.

Equipos y sectores cubiertos

Sumial pone a disposición del sector una completa gama de maquinaria: Obras públicas y construcción: compactación, excavación, hormigoneras, miniexcavadoras, plataformas elevadoras, casetas, andamios de aluminio, señales, grupos electrógenos, entre muchos otros.

Industria: carretillas, transpaletas, plataformas aéreas, andamiajes o equipos energéticos, siempre con materiales de primeras marcas.

Jardinería y mantenimiento: desde motosierras y biotrituradoras hasta cortacésped, sopladoras o cortasetos.

Limpieza y eventos: una selección funcional y variada de maquinaria adecuada para labores tanto técnicas como organizativas o logísticas.

En resumen, Sumial Burgos sabe combinar en su propuesta una sólida infraestructura, una amplia diversidad de soluciones y un equipo humano comprometido, avalado por más de 500 referencias de maquinaria moderna.

Sumial Burgos Dirección Avda de la Industria 33, Burgos, Polígono de Villalinquéjar

Teléfono 947 670 900

Web www.sumial.es

Correo electrónico info@sumial.es

Horario De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas

Su enfoque integral le permite responder con eficiencia a retos diversos, desde obras complejas hasta necesidades puntuales de eventos o jardinería. Su ubicación en Villalonquéjar, junto a un servicio cercano y una comunicación accesible, consolidan a Sumial como un socio de confianza para la industria y el sector profesional en Burgos.

Temas

Burgos