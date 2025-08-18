Sumial Burgos: soluciones integrales en alquiler y venta de maquinaria para construcción, industria y eventos
Profesionalidad, infraestructura y más de 500 equipos modernos al servicio de la construcción, la industria, la jardinería y los eventos en Burgos
Lunes, 18 de agosto 2025, 12:34
Ubicada en el Polígono Industrial Villalonquéjar (Avda. de la Industria, 33 – Nave 1), Sumial Burgos es todo un referente en el alquiler y venta de maquinaria y herramientas dirigidas a necesidades de construcción, obra pública, jardinería, limpieza y eventos.
Profesionalidad con respaldo técnico
Comprometidos con la excelencia, Sumial se define como un «grupo humano profesional y experimentado», dedicado plenamente a anticipar y resolver las exigencias de sus clientes. Su filosofía empresarial se fundamenta en ofrecer siempre el servicio más adecuado, incluso ante demandas aparentemente difíciles. Para lograrlo, Sumial mantiene una sólida red de empresas colaboradoras que permite ampliar su capacidad de respuesta, siempre bajo un compromiso decidido por la calidad.
Infraestructura y variedad como motor competitivo
Una de las grandes fortalezas de la empresa radica en su infraestructura —más de 2 500 m² de instalaciones— y en la diversidad de su catálogo: más de 500 tipos de máquinas y herramientas modernas y actualizadas, disponibles tanto para alquilar como para comprar.
Esta amplitud le permite ofrecer soluciones óptimas, sea cual sea el contexto, desde la construcción e industria hasta eventos o jardinería.
Equipos y sectores cubiertos
Sumial pone a disposición del sector una completa gama de maquinaria: Obras públicas y construcción: compactación, excavación, hormigoneras, miniexcavadoras, plataformas elevadoras, casetas, andamios de aluminio, señales, grupos electrógenos, entre muchos otros.
Industria: carretillas, transpaletas, plataformas aéreas, andamiajes o equipos energéticos, siempre con materiales de primeras marcas.
Jardinería y mantenimiento: desde motosierras y biotrituradoras hasta cortacésped, sopladoras o cortasetos.
Limpieza y eventos: una selección funcional y variada de maquinaria adecuada para labores tanto técnicas como organizativas o logísticas.
En resumen, Sumial Burgos sabe combinar en su propuesta una sólida infraestructura, una amplia diversidad de soluciones y un equipo humano comprometido, avalado por más de 500 referencias de maquinaria moderna.
Sumial Burgos
-
Dirección Avda de la Industria 33, Burgos, Polígono de Villalinquéjar
-
Teléfono 947 670 900
-
Web www.sumial.es
-
Correo electrónico info@sumial.es
-
Horario De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas
Su enfoque integral le permite responder con eficiencia a retos diversos, desde obras complejas hasta necesidades puntuales de eventos o jardinería. Su ubicación en Villalonquéjar, junto a un servicio cercano y una comunicación accesible, consolidan a Sumial como un socio de confianza para la industria y el sector profesional en Burgos.
