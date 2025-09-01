Tendencias deco 2026: el año de las texturas y la decoración con carácter

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:25 Compartir

El 2025 se perfila como un año en el que la decoración interior rompe moldes, literalmente, y apuesta por un estilo más sensorial, envolvente y personal. Las texturas ganan terreno, las líneas rectas se relajan para dar paso a curvas acogedoras, y los espacios recuperan el protagonismo de las paredes como lienzos de expresión. En este contexto, la interiorista burgalesa Eva Cuevas destaca el papel pintado como una de las grandes herramientas decorativas que vuelve con fuerza, pero no llega sola. Le acompañan molduras, volúmenes tridimensionales y materiales que invitan a tocar y sentir.

«El papel pintado ya no es solo una moda pasajera», afirma Eva. «Se ha convertido en un recurso creativo fundamental para transformar espacios sin necesidad de obras complejas. Hoy en día encontramos papeles con relieves, texturas naturales, efectos 3D, motivos botánicos, geométricos y hasta panorámicos que convierten una simple pared en una experiencia visual».

El papel pintado y su nueva era

Lejos queda la imagen del papel pintado antiguo y monótono. En 2026, los revestimientos murales sorprenden por su calidad, su estética atrevida y sus múltiples aplicaciones. Desde salones y dormitorios hasta cocinas o baños (gracias a los modelos vinílicos resistentes a la humedad), este recurso se adapta a todos los estilos decorativos: natural, nórdico, industrial o maximalista.

La clave, según Eva Cuevas, está en la elección: «Los motivos grandes y oscuros pueden ser espectaculares, pero requieren espacio y luz. En habitaciones más pequeñas, funcionan mejor los tonos suaves o estampados ligeros que no recarguen». Además, recomienda comenzar por una pared focal y trabajar la combinación con el mobiliario y textiles para lograr un ambiente equilibrado.

Curvas que abrazan: mobiliario y arquitectura orgánica

Una de las tendencias que pisa fuerte para este 2026 es la revalorización de las formas curvas. Tanto en mobiliario como en arquitectura interior, las líneas suaves y redondeadas aportan sensación de fluidez, calma y armonía. Sofás curvos, estanterías con formas onduladas, espejos ovalados o arcos en paredes y puertas reemplazan progresivamente los ángulos rectos y las líneas rígidas.

«La curva tiene un efecto acogedor, orgánico», explica Eva. «Introduce dinamismo sin estridencias y se adapta muy bien a distintos estilos. Incluso podemos incorporar elementos curvos en el propio diseño de paredes mediante estructuras de yeso o paneles decorativos».

Decoración tridimensiona: Molduras, relieves y texturas

El concepto de decoración tridimensional cobra protagonismo, no solo en el papel pintado, sino también en el uso de molduras, revestimientos de madera, paneles acústicos o elementos de escayola. Estos recursos no solo embellecen, sino que aportan profundidad y carácter al espacio.

«Una pared con molduras o texturas crea un efecto arquitectónico inmediato», señala Eva. «Puede funcionar como cabecero, como fondo para una zona de lectura o simplemente para resaltar una parte del salón. Lo importante es que no pase desapercibida».

Combinado con colores neutros, materiales naturales y una iluminación bien pensada, el resultado es sofisticado y cálido a la vez. Los espacios se vuelven más sensoriales y envolventes, invitando a disfrutarlos con calma.

Decorar con los cinco sentidos

En palabras de Eva Cuevas, «la decoración de 2026 no se trata solo de estética, sino de crear ambientes que se vivan, que despierten emociones». Por eso, además de apostar por lo visual, se pone especial atención en la textura, el confort y la funcionalidad. Los tejidos naturales, los acabados cálidos, las fragancias sutiles y la luz ambiental ganan protagonismo para completar una experiencia integral.

EVA CUEVAS INTERIORISTA Web: www.evainteriorista.es

Dirección: C. Vitoria, 29, 1A, 09004 Burgos

Teléfono: 653 67 46 72

Si estás pensando en renovar tu hogar o tu espacio de trabajo, ahora es el momento de apostar por estas tendencias. Y como siempre, contar con la ayuda de una profesional como Eva Cuevas marcará la diferencia entre una simple reforma y un proyecto de interiorismo pensado para ti.

