105 asociaciones de Burgos se quedan sin subvención cultural aunque cumplen los requisitos Distintas agrupaciones no podrán contar con esta ayuda de la Diputación destinada a potenciar la cultura rural tras agotarse el presupuesto

Adrián Miguel Ruiz Burgos Sábado, 19 de julio 2025, 20:57 Comenta Compartir

El pasado día 19 del mes de junio la Diputación Provincial de Burgos publicó la resolución que hacía referencia a las asociaciones que recibirían una subvención de cara a potenciar la cultura en el medio rural. La sorpresa llegó al ver que 105 de estas asociaciones que cumplían los requisitos para poder tener acceso a estas ayudas no lo tendrán por, como defiende la Diputación, agotamiento del presupuesto.

Esto supone una amplia diferencia con respecto a años anteriores. El número de grupos que sí ha tenido acceso a estas subvenciones se ha visto reducido de las 140 de 2024 a las 80 de este curso, a pesar de contar con el mismo presupuesto disponible en ambos casos. Tan solo 24 asociaciones no pudieron contar con estas ayudas el año pasado, a diferencia de las 105 de este año.

Las agrupaciones perjudicadas, en pie de guerra

Una de las principales quejas de los grupos que no han recibido subvención es la concentración de los fondos. En 2024 cada asociación recibía de media 1.786 euros, mientras que en 2025 esta cifra asciende a los 3.123 euros por beneficiario, lo que supone un ascenso del 75% entre cada curso.

La razón detrás de este cambio es que dentro del baremo se valoran de forma más positiva los proyectos más ambiciosos económicamente de «recuperación patrimonial» frente a otras actividades culturales. Esto supone una concentración de los recursos en menos localidades, dejando fuera núcleos importantes como Briviesca (7.000 habitantes), Belorado (2.000 habitantes) o Roa de Duero (2.200 habitantes). Esto demuestra que el problema no afecta solo a pequeños núcleos rurales, sino que también a cabeceras comarcales y localidades con notable actividad cultural.

Aunque la situación va más allá, puesto que no se trata únicamente de tratarse de una localidad u otra, sino que también existen casos de municipios con más de una asociación en los que una ha recibido la ayuda y otra no. Este es el caso de Olmillos de Sasamón, donde «Los Turmogos de Castañero» sí cuentan con la subvención, pero la asociación «Santa Columba» no.

Protesta ante la diputación

Dada esta situación, las asociaciones perjudicadas denuncian no conocer el porqué unas sí que han tenido acceso a las subvenciones y otras no. Alegan además que la falta de transparencia podría conllevar un futuro problema de inseguridad jurídica en las mismas. Por ello, demandan tener acceso al desglose total de las notas de cada asociación para poder identificar los aspectos a mejorar en próximas convocatorias.

Es por ello que los grupos culturales demandan una rectificación inmediata que incluya la ampliación presupuestaria para atender a las 105 asociaciones excluidas. Añaden que también debería revisarse el sistema de puntuación para recuperar un modelo que prime la capilaridad territorial. Estas agrupaciones afectadas se pondrán en contacto con la Diputación Provincial de Burgos para pedir que se les presenten los datos completos.