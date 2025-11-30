195 bares y comercios rurales de Burgos se beneficiarán de una ayuda de 1.500 euros Estos negocios se encuentran distribuidos entre 166 pueblos

Los dueños de casi 200 negocios rurales de la provincia de Burgos se beneficiarán de una subvención de 1.500 euros. Son las otorgadas por la Diputación, que incluyen a comercios y hosteleros de todas las partes de la provincia.

Son unas ayudas destinadas a hostelería y comercios minoristas ubicados en localidades de Burgos con menos de 20.000 habitantes. Además, para ser beneficiarios deben estar establecidos en pueblos con máximo dos establecimientos de hostelería o dos comercios, dependiendo de la categoría de la ayuda.

Estas subvenciones de la Diputación de Burgos, convocadas en junio, contaban con un presupuesto de 500.000 euros. A esta ayuda concurrieron 266 personas o empresas y se denegaron 71 solicitudes. Finalmente, cada uno de los 195 beneficiarios recibirá la ayuda completa, que es de 1.500 euros. Por tanto, el gasto total es de 292.500 euros, así que 207.500 euros han quedado sin repartir.

Dónde se ubican los bares y comercios rurales de Burgos ayudados

Tal y como señala la Diputación de Burgos en su Boletín, los beneficiarios de este 2025 «no han obtenido suvbención alguna de este servicio con anterioridad». Los beneficiarios son 195 negocios ubicados en 166 pueblos de la provincia.

De ellos, 68 son pedanías. Además, en algunas localidades de Burgos han resultado beneficiarios de la ayuda hasta tres negocios: es el caso de Sedano, Los Balbases y Castrillo de la Reina. En este mapa se pueden observar las ayudas, a qué tipo de comercio se ha otorgado y dónde se sitúa:

Como se observa en el mapa, estas ayudas se extienden entre la mayor parte del territorio burgalés. En la mayoría son comercios hosteleros y algunos de ellos cuentan con varios tipos de negocios.

Además, existen municipios en los que se ha premiado a un local hostelero y a un comercio, como: Anguix, Arandilla, Cilleruelo de Abajo, Hontoria de Valdearados, Villasante (en Merindad de Montija), Puente Arenas (en Merindad de Valdivielso), Moradillo de Roa, Valdeande, Villamayor de los Montes, Villariezo y Zazuar.

La mayoría de ayudas se destinan a bares rurales

Las ayudas de la Diputación de Burgos de 1.500 euros por negocio rural se destinan, fundamentalmente, a locales hosteleros como bares y restaurantes. De las 195, 157 son para estos negocios (el 80,5%), mientras que el resto, 38 subvenciones, son para comercios de la provincia.

Basándose en el nombre de cada beneficiario de comercios rurales en Burgos, la estadística marca que la mayoría son mujeres (60,51%). Este patrón se repite también al desglosar las personas agraciadas con la ayuda de la Diputación en sectores, comercio y hostelería, según se observa en este gráfico:

Por tanto, de los negocios rurales de la provincia de Burgos subvencionados por la Diputación de Burgos en 2025, se extrae que la mayoría de sus gestores o dueños son mujeres, menos hombres (30,77%) y un pequeño porcentaje de empresas (8,72%).