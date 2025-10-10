700 estudiantes de Burgos, Palencia y Valladolid explorarán el Geoparque Las Loras a lo largo de este curso El objetivo es acercar la ciencia y el patrimonio a las aulas para despertar la curiosidad y el respeto de los jóvenes por el entorno

700 alumnos de Primaria y Secundaria explorarán el Geoparque Las Loras, entre octubre de 2025 y mayo de 2026, una experiencia única que convierte al territorio en un aula sin paredes.

En concreto, un total de 20 grupos, ocho de Palencia, diez de Burgos y dos de Valladolid, han sido los seleccionados para participar en la edición de este año, a la que se presentaron 42 solicitudes. Seis son clases de Primaria y las otras 14 de Secundaria. Cada una de ellas podrá participar en un itinerario educativo que combina talleres en el centro escolar, juegos virtuales tipo Escape Room adaptados a cada ciclo y, como broche, una salida de campo en la que la geología, la biodiversidad y la historia cobran vida a través del paisaje, según informa ICAL.

El programa está diseñado para ajustarse a cada etapa. En Primaria, los más pequeños participan en un taller didáctico que introduce conceptos básicos de geología, biodiversidad y cambio climático, antes de enfrentarse a un Escape Room donde deben detener la clonación de dinosaurios en un laboratorio virtual. En Secundaria y Bachillerato, el recorrido se amplía con un cuaderno de campo que se trabaja en el aula y un Escape Room en el que los alumnos liberan a Rudy, un rudista atrapado en un laboratorio biotecnológico, aplicando lo aprendido sobre pliegues, fósiles y ecosistemas.

«El objetivo es que los chicos comprendan que todo lo que aparece en sus libros de texto está presente también en su entorno más cercano: los pliegues de la tierra, los fósiles, los bosques o los pueblos con siglos de historia», explicó la responsable del programa, Nerea Arias, quien agregó que se pretende despertar en ellos la curiosidad y la capacidad de valorar y cuidar el patrimonio que hay en Castilla y León en general y en el Geoparque Las Loras en particular.

El Programa Educativo es gratuito para los centros, que solo deben cubrir el transporte en las salidas. Sus actividades se adaptan a la edad y características de cada grupo, y buscan unir ciencia, juego y naturaleza en una propuesta que ya el año pasado reunió a más de 600 alumnos.

La experiencia culmina en el propio Geoparque, convertido en un laboratorio al aire libre. Allí, según el grupo y la época del año, los alumnos recorren rutas como Peña Ulaña, Orbaneja del Castillo, Covalagua, Las Tuerces o Peña Amaya, descubriendo de primera mano fósiles marinos, procesos kársticos, bosques mediterráneos y eurosiberianos, iglesias románicas o castros prerromanos. Una manera de comprobar que la naturaleza y la cultura forman parte de una misma historia, y que ellos también son protagonistas de su futuro.

Con esta iniciativa, que año tras año despierta el interés de numerosos centros de toda la región, el Geoparque Las Loras sigue apostando por inspirar a las nuevas generaciones a mirar de otra manera su territorio y, sobre todo, a valorarlo para que su protección sea un objetivo compartido entre los más jóvenes.