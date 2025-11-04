Acercan a los pueblos y empresas de Burgos los Certificados de Ahorro Energético

BURGOSconecta Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 17:38 Comenta Compartir

FAE y SODEBUR han organizado este martes, 4 de noviembre, en el Real Monasterio de San Agustín, la jornada 'Los Certificados de Ahorro Energético como motor de la descarbonización y la sostenibilidad energética' que ha reunido a representantes institucionales, empresas energéticas y consultoras para analizar el papel clave de los Certificados de Ahorro energético (CAEs) en la transición hacia un modelo energético más eficiente. La sesión ha tenido como finalidad explicar y aclarar los aspectos a tener en cuenta para la obtención de los CAE. La jornada se ha desarrollado dentro del marco del proyecto Burgos Rural Sostenible financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, cuya cofinanciación consiguió SODEBUR y en el que colabora FAE Burgos.

El sistema CAE es una herramienta tanto para el sector público como para el privado que cuenta con la doble ventaja de reducir los consumos energéticos a través de iniciativas de eficiencia energética, a la vez que se monetizan los ahorros energéticos obtenidos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema de CAE.

La jornada ha contado con más de medio centenar de asistentes entre empresas y Ayuntamientos. La apertura fue realizada por el Presidente de la Diputación y Junta General de SODEBUR Borja Suarez y el miembro del comité ejecutivo de FAE Javier Herranz. Asimismo, han intervenido varios de los agentes que participan en el sistema CAE. Entre ellos, Alfredo Cadórniga, jefe del área industrial del Departamento de subvenciones y Registros del Ente Regional de la Energía de Castilla y León, que es el gestor autonómico de los CAE y que ha dado una visión general de la herramienta. Además, sujetos obligados como FENIE Energía y organismos verificadores como MARGUBE han mostrado su papel dentro del sistema CAE, dando pautas a los asistentes para la correcta presentación de la documentación necesaria para la monetización de los ahorros.

La jornada ha contado con una mesa redonda final donde diferentes delegados relacionados con la gestión de CAE, han mostrado casos prácticos relativos tanto a entidades locales como a empresas.

Esta jornada se enmarca en la línea de actuación 3.3 'Ecoeficiencia' del Plan Estratégico Burgos Rural 2020-2025 (PEBUR 20-25) en su eje estratégico 3 'Transición verde: energía, medio ambiente y bioeconomía' destinada al impulso de la sostenibilidad energética en el medio rural. Y complementa otras acciones de SODEBUR como es la línea de ayuda a proyectos de sostenibilidad energética de 600.000 euros.