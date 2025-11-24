BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de una concentración contra la violencia de génerpo en Burgos. BC

Actividades en los institutos de Burgos para prevenir la violencia contra la mujer

La Diputación organiza un programa que se llevará a cabo con estudiantes de 2º de la ESO de la provincia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:54

La Diputación Provincial de Burgos conmemora un año más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reafirmando su compromiso con la prevención y la sensibilización ante esta grave problemática social. ​

A través de los CEAS de la provincia, la Diputación desarrolla iniciativas centradas en la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Este año con especial foco en la población adolescente, con la implementación del programa 'Prevención del acoso y la violencia de género en la era digital', dirigido a alumnado de 2º de ESO en los Institutos de la provincia, cuyo objetivo es fomentar relaciones igualitarias y despertar una mirada crítica, especialmente ante las nuevas formas de ciberviolencia y control que surgen en el entorno digital, como redes sociales y plataformas multimedia. ​

Estas actividades se integran en el IV Plan de Igualdad de mujeres y hombres de la provincia, dedicando uno de sus tres ejes de intervención a la prevención y actuación frente a la violencia machista. Además de sensibilizar a adolescentes y jóvenes, se proponen medidas de prevención y promoción de la diversidad sexual, contribuyendo a la revisión de los modelos sociales y culturales. ​

La Diputación apuesta por abordar el impacto que las nuevas tecnologías y redes digitales tiene en la perpetuación de estereotipos y conductas de desigualdad. El programa ofrece herramientas para identificar y rechazar estas situaciones, desarrollando pensamiento crítico en el alumnado. ​

El taller se desarrolla en dos sesiones presenciales de 50 minutos y se extenderá durante el primer trimestre de 2026 impartidas por profesionales expertos en la materia.

Además, el CEAS de Medina de Pomar organizará el 26 de noviembre una charla sobre violencia de género con la colaboración del equipo Viogen de la Policía Local y Guardia Civil, reforzando el trabajo conjunto y la implicación de las fuerzas de seguridad en la sensibilización social. ​

La convocatoria abarca institutos de localidades como Belorado, Briviesca, Espinosa de los Monteros, Lerma, Medina de Pomar, Melgar de Fernamental, Quintanar de la Sierra, Roa, Salas de los Infantes, Villasana de Mena, Villadiego y Villarcayo, entre otros. ​

