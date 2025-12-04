BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Adjudican por 5,2 millones la actualización del proyecto de la A-11 entre Quintanilla de Arriba y Burgos provincia

El presupuesto estimado de las obras en este tramo de aproximadamente 27,8 km es de 282,8 millones de euros que se realizaría en dos fases independientes

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:23

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 5,2 millones de euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la actualización de los proyectos de trazado y constructivos de la Autovía A11 entre Quintanilla de Arriba y el límite provincial de Burgos, en la provincia de Valladolid.

No hay que olvidar que la Autovía del Duero A-11 constituye el eje vertebrador de gran capacidad de la cuenca del Duero, desde el límite oriental de Castilla y León en Soria hasta la conexión con Zamora y el Norte de Portugal.

La necesidad de actualizar los proyectos, como paso previo a que puedan ser aprobados y a que puedan servir de base al correspondiente contrato de obras, viene determinada por los cambios aprobados en la legislación y en la normativa aplicable desde la fecha en la que se autorizó la redacción de éstos, y a los ajustes de trazado realizados durante la tramitación ambiental.

27,8 kilómetros

En este caso, se plantea la ejecución de una nueva autovía A-11, del Duero, en variante por el sur del municipio de Peñafiel, que dispondrá de dos calzadas con dos carriles cada una. El tramo objeto del estudio tiene una longitud aproximada de 27,8 km, entre Quintanilla de Arriba (Valladolid), donde enlaza con el tramo adyacente de la A-11 Quintanilla de Arriba – Olivares del Duero, actualmente en ejecución, y el límite provincial de Burgos, donde continuará con el tramo Castrillo de la Vega – L.P. Valladolid (cuyo proyecto de trazado y constructivo también serán objeto de actualización).

En el tramo objeto del estudio, la conexión actual entre los municipios de Quintanilla de Arriba (Valladolid) y Castrillo de la Vega (Burgos) se realiza a través de la carretera convencional N-122. Dicha carretera se caracteriza por contar con un tráfico muy elevado de vehículos pesados, en torno al 30% que dificulta la circulación. Este factor, unido al hecho de que a veces circulan en forma de convoyes, dificulta ciertas maniobras para el resto de los usuarios, como son el adelantamiento y el cruce. Como consecuencia, también se reduce la velocidad de la circulación, incrementando los tiempos y los costes del transporte, y afectando a la seguridad viaria, ya que las grandes dimensiones de los vehículos pesados dificultan o restringen la visibilidad para el resto de los vehículos.

En la fase inicial del estudio se realizará la selección de un punto óptimo de división del tramo para, a partir de ahí, desarrollar dos proyectos de trazado y construcción diferentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Comienzan las obras del nuevo supermercado que sustituirá a un conocido club de Aranda
  2. 2 El bar y la casa que se alquilan por 60 euros al mes en un pueblo de Burgos con luz y pellets subvencionados
  3. 3 Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año
  4. 4 Los tres restaurantes que han ganado en la Ruta de la Morcilla de Burgos
  5. 5 Muere Roberto Balbás, presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes de Burgos
  6. 6 Las monjas cismáticas de Belorado trasladaron más de 30 piezas de arte a Orduña y se investiga si se iban a poner a la venta
  7. 7 Plaza de Vega y Vadillos, las zonas con mayor presencia de extranjeros en Burgos capital
  8. 8 Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días
  9. 9 La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México
  10. 10 Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Adjudican por 5,2 millones la actualización del proyecto de la A-11 entre Quintanilla de Arriba y Burgos provincia

Adjudican por 5,2 millones la actualización del proyecto de la A-11 entre Quintanilla de Arriba y Burgos provincia