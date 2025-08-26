El pueblo de Burgos que ha amanecido con pintadas antisemitas en naves particulares El alcalde de Castrillo, Lorenzo Rodríguez, condena las pinturas antisemitas y contra el pueblo aparecidas esta noche y apela a la luchar contra «todas las guerras»

Julio César Rico Burgos Martes, 26 de agosto 2025, 11:45 Comenta Compartir

No es la primera vez que ocurre, pero esta vez sí que ha atentado contra patrimonio personal de varios vecinos de Castrillo Mota de Judíos, pueblo de Burgos. En la madrugada de este martes, dos naves de Castrillo y el cartel de entrada a la localidad han aparecido vandalizados por personas desconocidas que han pintado: «Hermanados con genocidas; viva Palestina libre».

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, ha condenado la proliferación de pinturas vandálicas e insultantes y acudirá a la Guardia Civil para denunciar unos hechos que «buscan hacer daño a particulares» que tienen que «pagar de su bolsillo el vandalismo». La última noticia sobre pintadas vandálicas fue en mayo de 2024.

Ha calificado la acción de «falta de respeto» hacia la gente del pueblo, «que es pacífica». Rodríguez ha subrayado que si estas personas quieren hacer una manifestación con pancartas pueden hacerlo en la plaza del pueblo. Y ha pedido que dejen de perjudicar con actos realizados en la noche. En total han sido dos naves, una era nueva, y también el cartel de entrada a la localidad, en la que se anuncia el hermanamiento con una localidad israelí.

«Condenamos toda clase de guerras»

Rodríguez ha subrayado que tanto como personas como él como alcalde condenan «toda clase de guerras», pero lo que no pueden «permitir es la actuación de esta gente, una actuación vil, que viene a hacer daño a gente». Y aboga a defender los ideales, pero que «no lleven a ningún odio de ninguna clase».

El alcalde espera ahora a la investigación, que puede llevar a cabo la Guardia civil para determinar los responsables de estas pintadas. Ha recordado que hace unos meses ya llegaron cartas al Ayuntamiento firmadas por una asociación de defensa del pueblo palestino.

Asegura que el pueblo está «ya muy cansado de actos vandálicos», que se han venido repitiendo a lo largo de los últimos años y que en algunos momentos «han llegado poner en peligro la integridad del pueblo», como el incendio de varios contenedores a la entrada de la localidad hace apenas dos años.