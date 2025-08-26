BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nave vandalizada en Castrillo Mota de Judíos. BC

El pueblo de Burgos que ha amanecido con pintadas antisemitas en naves particulares

El alcalde de Castrillo, Lorenzo Rodríguez, condena las pinturas antisemitas y contra el pueblo aparecidas esta noche y apela a la luchar contra «todas las guerras»

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 26 de agosto 2025, 11:45

No es la primera vez que ocurre, pero esta vez sí que ha atentado contra patrimonio personal de varios vecinos de Castrillo Mota de Judíos, pueblo de Burgos. En la madrugada de este martes, dos naves de Castrillo y el cartel de entrada a la localidad han aparecido vandalizados por personas desconocidas que han pintado: «Hermanados con genocidas; viva Palestina libre».

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, ha condenado la proliferación de pinturas vandálicas e insultantes y acudirá a la Guardia Civil para denunciar unos hechos que «buscan hacer daño a particulares» que tienen que «pagar de su bolsillo el vandalismo». La última noticia sobre pintadas vandálicas fue en mayo de 2024.

Ha calificado la acción de «falta de respeto» hacia la gente del pueblo, «que es pacífica». Rodríguez ha subrayado que si estas personas quieren hacer una manifestación con pancartas pueden hacerlo en la plaza del pueblo. Y ha pedido que dejen de perjudicar con actos realizados en la noche. En total han sido dos naves, una era nueva, y también el cartel de entrada a la localidad, en la que se anuncia el hermanamiento con una localidad israelí.

«Condenamos toda clase de guerras»

Rodríguez ha subrayado que tanto como personas como él como alcalde condenan «toda clase de guerras», pero lo que no pueden «permitir es la actuación de esta gente, una actuación vil, que viene a hacer daño a gente». Y aboga a defender los ideales, pero que «no lleven a ningún odio de ninguna clase».

Noticias relacionadas

Roban ocho cruces de hierro del cementerio de Castrillo Mota de Judíos

Roban ocho cruces de hierro del cementerio de Castrillo Mota de Judíos

Burgos tendrá una base de datos de pintadas vandálicas para hacer un perfil de los autores

Burgos tendrá una base de datos de pintadas vandálicas para hacer un perfil de los autores

Vandalizan las ambulancias de Medina de Pomar bajo el mensaje de «asesinos de familia»

Vandalizan las ambulancias de Medina de Pomar bajo el mensaje de «asesinos de familia»

El alcalde espera ahora a la investigación, que puede llevar a cabo la Guardia civil para determinar los responsables de estas pintadas. Ha recordado que hace unos meses ya llegaron cartas al Ayuntamiento firmadas por una asociación de defensa del pueblo palestino.

Asegura que el pueblo está «ya muy cansado de actos vandálicos», que se han venido repitiendo a lo largo de los últimos años y que en algunos momentos «han llegado poner en peligro la integridad del pueblo», como el incendio de varios contenedores a la entrada de la localidad hace apenas dos años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer tras salirse y dar vueltas de campana con su coche en Burgos
  2. 2 Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos
  5. 5 El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos
  6. 6 Dos detenidos por robar un camión y un semirremolque con alcohol en Burgos
  7. 7 El vuelco de un camión en Miranda bloquea la N-1 a su paso por esta ciudad de Burgos
  8. 8 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  9. 9 Herida una mujer en un accidente en el casco urbano de un pueblo de Burgos
  10. 10 Los servicios de emergencia de Burgos reciben 122 avisos por fuego este verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El pueblo de Burgos que ha amanecido con pintadas antisemitas en naves particulares

El pueblo de Burgos que ha amanecido con pintadas antisemitas en naves particulares