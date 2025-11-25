Aumentan un 13% las órdenes de protección para víctimas de violencia de género en Burgos Los tribunales impusieron en el primer semestre de este año órdenes de protección sobre un total de 173 mujeres y dos menores tutelados, frente a las 153 de 2024. Crecen significativamente las medidas de protección a víctimas extranjeras

Son muchas las perspectivas desde las que aproximarse al análisis de la violencia de género, que hoy, 25 de noviembre, se pone en primera plana con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y quizá, una de las perspectivas más elocuentes, aún estando sustentada en datos fríos, sea la estadística de imposición de órdenes de protección, que en el caso de Burgos deja algunas conclusiones sobre la mesa.

Quizá, la más relevante, la sustancial, sea el hecho de que el número de órdenes de protección se ha incrementado sensiblemente en los últimos meses en la provincia. En total, a lo largo del primer semestre de este año, los tribunales concedieron medidas de protección a un total de 173 mujeres, tres de ellas menores de edad, así como a otros dos menores tutelados.

Se trata de un 13,07% más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior, una dinámica que se repite en la práctica totalidad del territorio nacional, con resultados más o menos significativos, pero cuya tendencia apunta al alza en términos generales.

En este sentido, eso sí, cabe destacar una cuestión. Y es que, el incremento de medidas registrado en Burgos a lo largo de este ejercicio se centra exclusivamente en víctimas de origen extranjero. En total, durante los primeros seis meses del año, los tribunales dictaminaron medidas de protección sobre 89 mujeres extranjeras, dos de ellas menores de edad, lo que supone un incremento de algo más del 30% respecto a los datos del mismo periodo de 2024. Mientras tanto, el número de órdenes de protección respecto a mujeres españolas se redujo un 2,35% hasta cubrir a 84 víctimas, una de ellas menor de edad.

No obstante, durante el primer semestre fueron los hombres de origen nacional los más condenados a cumplir órdenes de protección frente a víctimas de violencia de género (95 frente a 78 extranjeros).

Alejamiento y prohibición de comunicación

La inmensa mayoría de las medidas de protección continúan centrándose en órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación entre condenados y víctimas (164 y 165, respectivamente).

Todas las órdenes de protección impuestas derivaron de denuncias interpuestas por las propias víctimas.

Los tribunales burgaleses también dictaminaron durante el primer semestre del año siete órdenes de ingreso en prisión (un 16,7% más que en el mismo periodo de 2024), diez órdenes de prohibición de salida del domicilio (un 25% más), siete órdenes de prohibición de volver al lugar del delito (un 36,6% menos) y otras 26 de suspensión de tenencia y uso de armas (un 136,3% más).

Tampoco cambia significativamente el origen de las denuncias, que llegan a los tribunales en su inmensa mayoría a instancias de las propias víctimas.

De hecho, en el caso de Burgos, los 173 casos que acabaron con órdenes de protección fueron denunciados directamente por las víctimas. En esta ocasión, ninguno de esos casos fue incoado a instancias de otra persona, a instancia del Ministerio Fiscal o de oficio por los tribunales o la administración.

Cabe destacar también la relación de las víctimas con los condenados a órdenes de protección. Así, a lo largo del primer semestre del año, un 14,4% de dichas órdenes se impusieron sobre el cónyuge de la víctima, mientras que el 23,7% se referían a excónyuges. El 37,5% se impusieron sobre parejas afectivas y el 24,2% a exparejas afectivas.