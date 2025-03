La baja de dos examinadores complica las opciones para sacarse el carné de conducir en Burgos

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 31 de marzo 2025, 06:14 Comenta Compartir

Desde la semana del 4 de febrero de este año, la Dirección General de Tráfico (DGT) en Burgos está teniendo más problemas para asumir las reservas de los exámenes prácticos para obtener el carnet de conducir. Las reservas son aquellas personas que, aunque el sistema no ha asignado examen para ese día, las autoescuelas pueden presentar porque consideran que están preparadas.

Las reservas y el sistema CAPA Si aquellos que tienen asignado día y hora no se presentan, se examina a estas reservas. O si la autoescuela no puede utilizar el cien por cien del tiempo asignado, puede emplearlo para examinar a otras personas. Los minutos que no se hayan utilizado y que no se recuperen por el sistema de reservas, se acumulan para ser utilizados en el siguiente ciclo. Todo esto lo gestiona el sistema CAPA que, desde 2021, tienen implantado todas las jefaturas provinciales. Este sistema permite ajustar y repartir la capacidad de exámenes de conducir de cada jefatura provincial. Distribuye la disponibilidad de exámenes en cada sede provincial de acuerdo con la demanda de las autoescuelas y, también, en función del porcentaje de aprobado de estas. Desde su implantación se ha aumentado la tasa de aprobados hasta un 49%. Se 'premia' a aquellas autoescuelas con mayor porcentaje de aprobados para que los suspensos no engrosen la lista de espera e impulsar así que las autoescuelas presenten a aquellos que están mejor preparados. Con premiar nos referimos a que a aquellas autoescuelas con mayor porcentaje de aprobados, se les asignan más exámenes.

En la provincia de Burgos, desde el 26 de diciembre de 2024 hasta el 3 de marzo de este año se han podido asumir todas las reservas. Es decir, los examinadores han podido evaluar a todos aquellos que las autoescuelas presentaban a la prueba sin tener día asignado.

El número de examinadores y la polémica

Raúl Galán, director provincial de la DGT en Burgos, reconoce que el comienzo del año 2025 «ha ido muy bien en cuanto al ritmo de examinación, pero estas últimas semanas están siendo más duras». La plantilla de examinadores se compone de seis efectivos en activo, pero hay dos personas de baja. «Tenemos dos bajas actualmente, pero la capacidad real de exámenes se asume», asegura Galán, quien añade que «con la plantilla actual tenemos capacidad más que de sobra en la provincia para realizar las pruebas de conducir. El sistema no está colapsado», asegura.

En cambio, desde alguna autoescuela de Burgos reconocen que sí notan que hay menor ritmo de examinación que en el pasado. «Hace años había ocho examinadores y se llevaba mejor. Ahora son seis, pero siempre hay bajas, ahora mismo hay dos fuera. Hay que tener en cuenta que son cuatro para toda la provincia y se examina también en Aranda y Miranda, no solo en Burgos», explica este profesor de autoescuela.

«Además de turnarse por zonas y días, hay que contar con las distintas pruebas, en pista, de motos, de vehículos pesados. No solo es el examen práctico para el coche», explica este profesor. Quien señala también que esta época del año no es tan mala, «es época baja de exámenes, pero cuando llegue el verano, veremos a ver». En 2022 Tráfico incorporó a un nuevo examinador para la época estival. «La plantilla es de seis examinadores y si estuvieran, no habría tanto problema porque sí notamos un ritmo bajo que, en determinadas épocas, es duro».

Lo que sí reconoce este profesor de autoescuela es que el sistema CAPA ha mejorado algo las cosas «porque beneficia a las autoescuelas con un porcentaje más alto de aprobados».

Los números

Desde el 26 de diciembre de 2024 se asignaron a las autoescuelas 2.540 pruebas para obtener algún permiso de circulación. De estas, las autoescuelas presentaron a 2.179 personas. Lo que supone que un 14,2% de los citados no acudieron al examen. Cuando alguien no se presenta se tira de esas reservas que escogen las autoescuelas. Hasta el 3 de marzo todas las reservas pudieron examinarse. A partir de esa fecha se complicó el asumir a las reservas, aunque no se hubiesen presentado los citados.

La peor semana fue la del 11 al 17 de marzo, cuando de las 16 personas en espera no se pudo examinar a ninguna. La última semana, la del 18 al 24 de marzo, de 23 personas en reserva se examinó a 12, no se asumió el 47,8%. Desde el 26 de diciembre, de 140 reservas se ha examinado a 88, no se ha asumido el 37,1%.

Como explica Galán, este sistema CAPA por el que se asignan los exámenes prácticos de conducir está pensado para que la gente llegue lo mejor preparada posible. «Un porcentaje alto de suspensos aumenta la carga porque es gente que sigue necesitando examinarse», explica. El objetivo de la DGT en Burgos es aumentar diez puntos el porcentaje de aprobados, «eso aliviaría el sistema», reconoce Galán.

Para el director de la DGT en Burgos «el porcentaje de aprobados en Burgos es muy bajo. En Aranda y Miranda no llega al 50% y en la ciudad de Burgos no alcanza el 40%».

La media de circulaciones asignadas a las autoescuelas en la provincia en las últimas doce semanas es de 211,7 a la semana. Es decir, el sistema adjudica, de media, 211,7 exámenes de conducir en la provincia a la semana. Pero como de media el 14,2% no se presenta, el número de exámenes que se realizan, de media, semanalmente es de 181,6. Después, hay que añadir los exámenes de las reservas, las semanas que se pueden asumir.

El consejo Una vez que se aprueba el examen teórico para obtener el carnet de conducir hay un plazo de dos años durante el cual tienes que aprobar el práctico. Lo que Raúl Galán, director provincial de Tráfico en Burgos, recomienda a la gente de cara al examen teórico es que no realicen solo test. «Ahora el manual es muy lógico, se ha sacado mucha parte de mecánica, por ejemplo, y esas preguntas enrevesadas. En el momento en que lees el manual y lo entiendes, es más fácil. Los test son como complemento, no como única preparación», aconseja.