Belorado acoge su primer festival veraniego de jazz
El sábado 30 de agosto actuarán Raquel Vega Quartet, Bobby Martínez y Joaquín Chacón
Burgos
Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:17
El Club de Jazz Carabas organiza el próximo sábado, 30 de agosto, su primer festival veraniego en el Albergue El Salto de Belorado. En su estreno, las actuaciones correrán a cargo de Raquel Vega Quartet, un proyecto musical fundado en 2021 que cuenta en su repertorio con temas icónicos de grandes armonicistas como Stevie Wonder o Toots Thielemans interpretados en clave de jazz, bossanova o bolero. El cuarteto, que ha recorrido diversos clubs de jazz y festivales, actuará sobre las 13 horas.
Por la tarde, será el turno de dos grandes de la escena jazzística nacional: el proyecto de Bobby Martínez y Joaquín Chacón, dos intérpretes excepcionales que homenajean el legado del gran saxofonista Charlie Parker y la herencia de la tradición del Be Bop. El proyecto ha sido presentado en formación de dúo y cuarteto en diferentes salas y clubs de la geografía nacional.
Bobby Martínez es compositor, saxofonista y profesor y ha actuado con mostruos como Joe Williams, Pat Metheny, Paco de Lucía o Miguel Ríos entre otros muchísimos.
Por su parte el guitarrista y compositor Joaquín Chacón, en activo desde finales de los 80, es un referente del Jazz del Estado Español. Sus primeras experiencias profesionales ya le vinculan a algunos de los músicos más representativos de la escena del Jazz Madrileño, muchos ya legendarios. En el grupo Neobop colabora durante más de dos años con Javier Colina y Chano Domínguez, y en Solar coincide con el saxofonista yclarinetista danés Uffe Markussen.
Las entradas serán gratuitas para los socios del @clubdejazzcarabas y a 10 euros el día del concierto. Habrá abonos para los dos conciertos, así como una amplia oferta gastronómica (@carabas_burgos) puede ofrecer.
