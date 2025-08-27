Belorado acoge su primer festival veraniego de jazz

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:17 Comenta Compartir

El Club de Jazz Carabas organiza el próximo sábado, 30 de agosto, su primer festival veraniego en el Albergue El Salto de Belorado. En su estreno, las actuaciones correrán a cargo de Raquel Vega Quartet, un proyecto musical fundado en 2021 que cuenta en su repertorio con temas icónicos de grandes armonicistas como Stevie Wonder o Toots Thielemans interpretados en clave de jazz, bossanova o bolero. El cuarteto, que ha recorrido diversos clubs de jazz y festivales, actuará sobre las 13 horas.



Por la tarde, será el turno de dos grandes de la escena jazzística nacional: el proyecto de Bobby Martínez y Joaquín Chacón, dos intérpretes excepcionales que homenajean el legado del gran saxofonista Charlie Parker y la herencia de la tradición del Be Bop. El proyecto ha sido presentado en formación de dúo y cuarteto en diferentes salas y clubs de la geografía nacional.

Joaquín Chacón (izda.) y Bobby Martínez.

Bobby Martínez es compositor, saxofonista y profesor y ha actuado con mostruos como Joe Williams, Pat Metheny, Paco de Lucía o Miguel Ríos entre otros muchísimos.

Por su parte el guitarrista y compositor Joaquín Chacón, en activo desde finales de los 80, es un referente del Jazz del Estado Español. Sus primeras experiencias profesionales ya le vinculan a algunos de los músicos más representativos de la escena del Jazz Madrileño, muchos ya legendarios. En el grupo Neobop colabora durante más de dos años con Javier Colina y Chano Domínguez, y en Solar coincide con el saxofonista yclarinetista danés Uffe Markussen.

Las entradas serán gratuitas para los socios del @clubdejazzcarabas y a 10 euros el día del concierto. Habrá abonos para los dos conciertos, así como una amplia oferta gastronómica (@carabas_burgos) puede ofrecer.

