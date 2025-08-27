BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Raquel Vega. BC

Belorado acoge su primer festival veraniego de jazz

El sábado 30 de agosto actuarán Raquel Vega Quartet, Bobby Martínez y Joaquín Chacón

Burgos

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:17

El Club de Jazz Carabas organiza el próximo sábado, 30 de agosto, su primer festival veraniego en el Albergue El Salto de Belorado. En su estreno, las actuaciones correrán a cargo de Raquel Vega Quartet, un proyecto musical fundado en 2021 que cuenta en su repertorio con temas icónicos de grandes armonicistas como Stevie Wonder o Toots Thielemans interpretados en clave de jazz, bossanova o bolero. El cuarteto, que ha recorrido diversos clubs de jazz y festivales, actuará sobre las 13 horas.

Por la tarde, será el turno de dos grandes de la escena jazzística nacional: el proyecto de Bobby Martínez y Joaquín Chacón, dos intérpretes excepcionales que homenajean el legado del gran saxofonista Charlie Parker y la herencia de la tradición del Be Bop. El proyecto ha sido presentado en formación de dúo y cuarteto en diferentes salas y clubs de la geografía nacional.

Joaquín Chacón (izda.) y Bobby Martínez. BC

Bobby Martínez es compositor, saxofonista y profesor y ha actuado con mostruos como Joe Williams, Pat Metheny, Paco de Lucía o Miguel Ríos entre otros muchísimos.

Por su parte el guitarrista y compositor Joaquín Chacón, en activo desde finales de los 80, es un referente del Jazz del Estado Español. Sus primeras experiencias profesionales ya le vinculan a algunos de los músicos más representativos de la escena del Jazz Madrileño, muchos ya legendarios. En el grupo Neobop colabora durante más de dos años con Javier Colina y Chano Domínguez, y en Solar coincide con el saxofonista yclarinetista danés Uffe Markussen.

Las entradas serán gratuitas para los socios del @clubdejazzcarabas y a 10 euros el día del concierto. Habrá abonos para los dos conciertos, así como una amplia oferta gastronómica (@carabas_burgos) puede ofrecer.

