Burgos abre la convocatoria para los premios Chaleco Agricultor, los Estrella Michelín del campo En la localidad burgalesa se inicia esta semana el proceso para seleccionar a los 3 finalistas que participarán en la Gran Gala Nacional de los Premios Chaleco Agricultor 2025, cuyos ganadores recibirán 4.000 euros

La labor de los agricultores es fundamental para el progreso de la industria agroalimentaria nacional y el desarrollo del conjunto de la sociedad. Por ello, Expo AgriTech 2025, la mayor feria de innovación dedicada al ámbito agrícola que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en Málaga, y ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, han lanzado la primera edición de los Premios Chaleco Agricultor, los 'Estrella Michelín de la Agricultura'. Los galardones tienen el objetivo de reconocer el liderazgo de aquellos profesionales que están apostando por la innovación, la sostenibilidad y la tecnología a fin de conseguir una gestión más rentable, competitiva y eficiente de sus explotaciones.

Los Premios Chaleco Agricultor 2025 están dirigidos a todos los agricultores de España, con independencia del tamaño o tipo de finca. A partir de estas distinciones, también se quiere dar visibilidad a las mejores prácticas que actualmente se están aplicando en el campo con el propósito de que sean motivo de inspiración para el resto del sector.

Para poder participar en los prestigiosos reconocimientos, Burgos ya ha abierto su convocatoria. Los interesados pueden enviar su candidatura mediante un formulario 'online' hasta el próximo 12 de octubre en las siguientes tres categorías:

Innovación en cultivos: se pone en valor a los agricultores que son pioneros en la incorporación de nuevas variedades, nuevos tipos de plantaciones adaptadas al cambio climático o nuevos insumos agrícolas – como los derivados de las larvas de insectos o las algas – que están impulsando la productividad, la calidad y abriendo perspectivas distintas en el mercado.

Sostenibilidad: se destaca a las explotaciones que están desarrollando proyectos o acciones que contribuyen a minimizar el impacto de la producción agraria incluyendo el cuidado del medio ambiente, uso eficiente de recursos, reducción de emisiones, conservación o mejora de la salud del suelo, disminución de residuos fitosanitarios, descenso del desperdicio de las cosechas y medidas que favorecen la economía circular. Incluye las iniciativas agroecológicas y de agricultura regenerativa.

Aplicación de la Tecnología: se premia a los agricultores que han incorporado propuestas digitales avanzadas en sus procesos de cultivo abarcando el riego, la fertilización, la cosecha, y que sean intensivos en gestión de datos, fomentando la eficiencia y excelencia. Contempla la utilización de sistemas de automatización robótica, drones, sensórica, IoT, espacios de datos, IA, sistemas de conectividad, digitalización de operaciones o soluciones en agricultura 4.0.

El procedimiento de evaluación y selección de finalistas y ganadores será llevado a cabo por un comité técnico formado por expertos en agricultura, innovación tecnológica y sostenibilidad, garantizando la imparcialidad y el rigor de la elección. Los especialistas valorarán la categoría y reto tratado, el valor aportado a la explotación agrícola, la originalidad y carácter pionero, el equipo humano implicado y la evolución y potencial de crecimiento del proyecto.

De Burgos se seleccionarán tres finalistas (uno por cada categoría) que participarán junto al resto de candidatos provinciales del país en la Gran Gala Nacional de los Premios Chaleco Agricultor 2025, que tendrá lugar en Málaga el 30 de octubre de 2025. Los ganadores de cada modalidad recibirán un cheque de 4.000 euros para invertir en maquinaria, sistemas de riego, equipos de cosecha, seguros o nutrientes vegetales, entre los expositores de Expo AgriTech 2025. Todos los finalistas obtendrán un chaleco conmemorativo por su participación.

Sergio Fabregat, director de Expo AgriTech 2025, ha invitado al conjunto de los profesionales agrícolas a formar parte de esta primera edición, que espera ser todo un éxito. «Los agricultores son el corazón de nuestra socidedad, los responsables de que podamos comer de forma saludable y con productos de altísima calidad. Por este motivo, y por el esfuerzo que están haciendo para elevar los estándares y el compromiso con el entorno, queremos promocionar su trabajo innovador, del que depende nuestro bienestar».