Burgos acogerá la II Feria Nacional Ecosabinares

BURGOSconecta Burgos Martes, 7 de octubre 2025, 12:05 Comenta Compartir

Del 3 al 13 de octubre el valle del Arlanza acogerá la II Feria Ecosabinares, un evento que nació en 2024 con el propósito de difundir y promocionar el Parque Natural de Sabinares del Arlanza/Yecla y que este año se consolida como espacio de encuentro en torno a la cultura, la naturaleza, la sostenibilidad y las tradiciones de la comarca.

Durante diez días, la feria desarrollará un amplio programa de actividades abiertas a todos los públicos, entre las que destacan talleres, charlas divulgativas, rutas guiadas, exposiciones y propuestas pensadas para disfrutar en familia y en comunidad.

En el marco de esta cita tendrá lugar la II Feria Nacional de Espacios Naturales Ecosabinares, los días 11 y 12 de octubre en el Centro de Recepción del Visitante de Covarrubias. El sábado 11 abrirá sus puertas de 12:00 a 20:00 horas, mientras que el domingo 12 el horario será de 11:00 a 15:00 horas. Este encuentro reunirá una amplia oferta de productos elaborados incluso de otros países junto a propuestas de proximidad, realizados de manera artesanal y que ponen en valor la riqueza agrícola, ganadera y artesanal de la zona.

Objetivos

Entre sus principales fines, la feria busca consolidar una hoja de ruta para la revitalización del medio rural a través de acciones concretas como la promoción del medio rural en todos los aspectos; el impulso de la producción agrícola y ganadera de proximidad, apoyando el emprendimiento y la competitividad en la comarca; la potenciación de la economía de ciclo cerrado y circular, incorporando innovación y transición verde en energía y medio ambiente; el fomento de la agricultura ecológica y sostenible como motor de conciencia de consumo responsable, salud y ecoeficiencia; el desarrollo del turismo ecológico y de naturaleza, mostrando al mismo tiempo el patrimonio cultural y natural del Parque y, por último, el apoyo al desarrollo empresarial y al empleo, aprendiendo de la experiencia de otros espacios naturales y fortaleciendo al sector turístico y empresarial