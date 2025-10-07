BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Burgos acogerá la II Feria Nacional Ecosabinares

Tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en el Centro de Recepción del Visitante de Covarrubias

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 7 de octubre 2025, 12:05

Comenta

Del 3 al 13 de octubre el valle del Arlanza acogerá la II Feria Ecosabinares, un evento que nació en 2024 con el propósito de difundir y promocionar el Parque Natural de Sabinares del Arlanza/Yecla y que este año se consolida como espacio de encuentro en torno a la cultura, la naturaleza, la sostenibilidad y las tradiciones de la comarca.

Durante diez días, la feria desarrollará un amplio programa de actividades abiertas a todos los públicos, entre las que destacan talleres, charlas divulgativas, rutas guiadas, exposiciones y propuestas pensadas para disfrutar en familia y en comunidad.

En el marco de esta cita tendrá lugar la II Feria Nacional de Espacios Naturales Ecosabinares, los días 11 y 12 de octubre en el Centro de Recepción del Visitante de Covarrubias. El sábado 11 abrirá sus puertas de 12:00 a 20:00 horas, mientras que el domingo 12 el horario será de 11:00 a 15:00 horas. Este encuentro reunirá una amplia oferta de productos elaborados incluso de otros países junto a propuestas de proximidad, realizados de manera artesanal y que ponen en valor la riqueza agrícola, ganadera y artesanal de la zona.

Objetivos

Entre sus principales fines, la feria busca consolidar una hoja de ruta para la revitalización del medio rural a través de acciones concretas como la promoción del medio rural en todos los aspectos; el impulso de la producción agrícola y ganadera de proximidad, apoyando el emprendimiento y la competitividad en la comarca; la potenciación de la economía de ciclo cerrado y circular, incorporando innovación y transición verde en energía y medio ambiente; el fomento de la agricultura ecológica y sostenible como motor de conciencia de consumo responsable, salud y ecoeficiencia; el desarrollo del turismo ecológico y de naturaleza, mostrando al mismo tiempo el patrimonio cultural y natural del Parque y, por último, el apoyo al desarrollo empresarial y al empleo, aprendiendo de la experiencia de otros espacios naturales y fortaleciendo al sector turístico y empresarial

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos
  2. 2 Evacúan en helicóptero a un trabajador tras un accidente en un parque fotovoltaico de Burgos
  3. 3 Un aparatoso accidente entre tres camiones obliga a cortar un carril de la AP-1 en Burgos
  4. 4 Los dos jóvenes influencers de Burgos que viajan hasta China en furgoneta camperizada
  5. 5 Herida una mujer en un accidente múltiple entre un camión, un turismo y una furgoneta en Burgos
  6. 6 Una colisión entre dos turismos deja tres heridos, uno de ellos atrapado, en Burgos
  7. 7 Fusil del siglo XIX por correo: investigada una mujer en Burgos por enviar un arma histórica y operativa
  8. 8 Cinco personas detenidas en Burgos por presuntos malos tratos en el ámbito familiar
  9. 9 Derribarán el viejo lavadero de autobuses urbanos de Burgos antes de final de año
  10. 10 La comarca de Burgos que se movilizará para frenar la instalación de cinco plantas de biogás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Burgos acogerá la II Feria Nacional Ecosabinares

Burgos acogerá la II Feria Nacional Ecosabinares