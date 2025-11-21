Burgos invita a municipios y artistas a participar en Dinamiz-ARTj En la provincia participan los 24 ayuntamientos de las zonas de transición justa, el cien por cien del total

• Pedro de la Fuente y el alcalde del Valle de Tobalina, Jesús Ángel López de Mendoza, abren en el Centro de Desarrollo Rural de la localidad un encuentro con representantes municipales para dar a conocer las novedades de la cuarta edición de este programa cultural

21 de noviembre de 2025- El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha destacado este viernes, 21 de noviembre, la contribución del programa Dinamiz-ARTj para «dar vida» a los territorios de transición justa, por lo que ha animado a los ayuntamientos de estas zonas, así como a los artistas, a participar en la cuarta edición. De la Fuente, que ha participado hoy en Quintana Martín Galindez en un encuentro con municipios, ha asegurado que Dinamiz-ARTj ha pasado de ser un «proyecto pionero para fomentar la vida cultural en los pueblos» a «todo un referente y un programa cada vez más querido por todos».

En este encuentro se ha trasladado a los representantes de los ayuntamientos las novedades para la cuarta edición que se contemplan en las bases, en unos encuentros que también han servido para escuchar las aportaciones de los participantes en el programa de Dinamiz-ARTj y su valoración sobre el desarrollo de esta iniciativa.

Dinamiz-ARTj, un programa cultural, iniciativa del Instituto para la Transición Justa (ITJ) y gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), tiene el objetivo de contribuir a la dinamización de estos territorios mediante una propuesta cultural variada y de calidad, con actuaciones musicales, teatro y danza. Desde el pasado viernes, 14 de noviembre, se encuentra abierto el periodo de inscripción para la cuarta edición, mientras se encuentra en pleno desarrollo la tercera. Las bases se pueden consultar en la página web www.dinamizartj.com.

Se trata de una «apuesta decidida» del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de un «compromiso» del Gobierno de España con las zonas de transición justa que «evita que los pueblos de estas zonas se queden huérfanos de propuestas culturales variadas y de calidad» a través de un «proyecto complejo, pero eficaz que, con tan sólo dos ediciones concluidas, ha demostrado la capacidad de la cultura para generar actividad, empleo y oportunidades para los artistas de estos territorios».

El subdelegado del Gobierno en Burgos ha agradecido también al alcalde del Valle de Tobalina, su disposición para acoger este encuentro con ayuntamientos de las zonas de transición justa de Garoña. «El Valle de Tobalina es un ejemplo de fidelidad a Dinamiz-ARTj, participando en las tres ediciones del programa y beneficiándose, desde la primera edición, más de 1.300 asistentes de las actuaciones que han tenido lugar en este municipio», ha explicado Pedro de la Fuente.

Participación total

En la provincia de Burgos, en la tercera edición de Dinamiz-ARTj participan 24 de los 24 ayuntamientos de las zonas de transición justa. En la primera fue el 63 por ciento de los municipios y en la segunda el 75 por ciento, lo que «representa la tendencia general en las zonas de transición justa», ha señalado Yasodhara López, directora general de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), entidad que gestiona este programa.

López ha destacado que, en el caso de la provincia de Burgos, desde el año 2022, han sido más de 21.000 los asistentes a los más de 370 espectáculos que se han programado en las zonas de transición justa. Para la tercera edición, actualmente en desarrollo, están previstas 179 actuaciones hasta el 30 de junio de 2026.

En la actualidad, 174 municipios de transición justa, es decir, el 88 por ciento del total, participan en Dinamiz-ARTj. En estos ayuntamientos se van a desarrollar más de un millar de actuaciones de música, teatro, magia o danza con el objetivo de dinamizar la vida cultural y generar empleo en los territorios.

«Queremos seguir sumando ayuntamientos y artistas a la programación de Dinamiz-ARTj y estamos convencidos de que, de cara a la cuarta edición, mejoraremos las cifras en Burgos, tanto de espectáculos programados como de público», apunta la directora general de CIUDEN. Yasodhara López también ha destacado la contribución de este programa en el apoyo a las carreras artísticas de los artistas de zonas de transición justa que ven en Dinamiz-ARTj un «impulso a sus carreras, una oportunidad de desarrollarse, de adquirir experiencia y conocimiento, y poder ejercer su labor en los territorios en los que nacieron».

Toda la información del programa puede seguirse en su página www.dinamizart.com y en sus redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram.