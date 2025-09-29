Burgos pulveriza su récord con el mayor número de turistas en verano desde que hay registros El número de visitantes ha vuelto a aumentar, pero cada vez se quedan menos tiempo de media en la provincia

La Catedral de Burgos es una de las principales actracciones turísticas de la capital burgalesa.

La información que recogía el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca del número de turistas que visitaron la provincia de Burgos durante el primer semestre del año dejaba entrever que este año 2025 podría resultar un año de récord. Esta tendencia se ha mantenido durante los meses de verano.

Según los datos del INE, durante esta temporada estival la geografía burgalesa ha acogido al mayor número de visitantes durante este periodo desde que se comenzara a tomar registros en el año 1999. Tanto el número de turistas como el de pernoctaciones ha alcanzado cifras a las que nunca antes había llegado.

La principal razón por la que el número de visitantes ha aumentado es por el auge de los residentes extranjeros a la provincia, que en los últimos años ha ido aumentando hasta alcanzar un pico durante este verano. Eventos como la Dance World Cup celebrada en la capital burgalesa impulsaron la llegada de los turistas de diferentes partes del mundo.

De igual forma, aunque no ha llegado a su máximo histórico que alcanzó el pasado año, los visitantes que residen en diferentes puntos de España también se mantienen en una cifra muy por encima de lo que se ha podido ver en años anteriores.

En cuanto a las pernoctaciones, se puede observar la misma tendencia con respecto a los viajeros: desciende ligeramente el número de noches registradas por turistas residentes en España en comparación con el año anterior, pero crece en gran medida si tenemos en cuenta a todos aquellos turistas internacionales.

A pesar del aumento registrado en el número total de las pernoctaciones, hay que tener en cuenta que, al aumentar también el número de visitantes, hay que realizar un cálculo para comprobar cuántas noches de media se hospedan en la provincia. Este número, el cual ha crecido ligeramente este año, se mantiene con cierta distancia con respecto a los máximos registrados.

El crecimiento registrado durante este verano, al igual que con el resto de variables, viene provocado por el aumento del atractivo de la provincia de Burgos para los turistas extranjeros. Este crecimiento compensa el pequeño descenso sufrido en lo que a pernoctaciones medias de residentes en España se refiere.

