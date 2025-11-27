CaminODS, la ruta por 17 pueblos de Burgos que impulsan proyectos sostenibles 'CaminODS' es un itinerario por 17 localidades de la provincia; cada una defiende un objetivo de la Agenda 2030 a través de diferentes talleres e iniciativas

'Salud Mental Huerta' es uno de los proyectos que entra en la iniciativa.

La Diputación Provincial de Burgos ha lanzado 'CaminODS', un itinerario de 17 pueblos de la provincia que guardan algo en común: proyectos o iniciativas que buscan la sostenibilidad. Cada uno de estos municipios representa un objetivo de desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030.

El objetivo principal de la creación de este itinerario es el desarrollo de actividades de educación ambiental, con ojos puestos en que la población se sensibilice en los aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, tal y como destacan en la página web del proyecto, también pretenden conseguir las siguientes metas:

Impulsar la colaboración entre diferentes actores (administraciones públicas, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía) para alcanzar los ODS.

Poner en valor el trabajo de los ayuntamientos de la provincia que desarrollan su gestión municipal con criterios de sostenibilidad.

Fomentar la implicación de ayuntamientos y ciudadanía en la Agenda 2030, con especial atención a los municipios rurales.

Establecer una ruta que conecte estos lugares y proyectos, creando un recorrido coherente y atractivo para los visitantes.

Identificar y seleccionar los lugares y proyectos más relevantes en términos de sostenibilidad en la provincia de Burgos.

Organizar actividades y eventos relacionados con el itinerario, como visitas guiadas, talleres, charlas y exposiciones.

Fomentar la participación de la comunidad local en la promoción y difusión del itinerario.

Continuar con la mejora de la calidad de vida y el medio ambiente en la provincia de Burgos.

17 localidades unidas por el cuidado de la sociedad y el planeta

En cada uno de los municipios que participan en esta iniciativa tienen lugar proyectos que entran dentro de un objetivo de desarrollo sostenible marcado por la Agenda 2030. Además, en todos los pueblos se han ido realizando una serie de talleres gratuitos que buscan promover estas metas al resto de la población.

Aunque esta iniciativa de unir los pueblos bajo el mismo portal es algo reciente, algunas de estas iniciativas ya contaban con varios años de experiencia. Es el caso de Salud Mental Huerta, que lleva desarrollando su actividad durante más de un lustro.

ODS GO!, un sorteo con premio sostenible

Para potenciar el aclamo a esta iniciativa, el pasado mes de junio se lanzó ODS GO!, un concurso gratuito de preguntas tipo trivial. Está abierto a todos los usuarios que deseen participar. Tras un registro, aquellos que respondan correctamente a las 51 cuestiones de las que se compone la prueba entrarán en el sorteo de dos biciletas eléctricas.

Este sorteo está abierto para todas aquellas personas mayores de edad residentes en España. El plazo para participar ya está abierto hasta el próximo 30 de enero de 2026. Los ganadores se comunicarán por teléfono el 5 de febrero.

