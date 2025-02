Los catorce alcaldes de Burgos que reciben más de 10.000 euros al año La Diputación ha abierto el debate de retribuir de alguna forma la dedicación a sus pueblos. El 57% de los regidores no recibieron ningún tipo de ingreso por su labor

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 4 de febrero 2025, 07:22

212 alcaldes de la provincia de Burgos no cobraron nada por ejercer este puesto de responsabilidad en sus pueblos. La cifra remite al año 2023, el último del que hay datos ofrecidos por el Ministerio de la Función Pública. Como tal, solo catorce regidores de las 371 localidades de Burgos tienen un sueldo por encima de los 10.000 euros. De estos, además, solo diez tienen dedicación exclusiva.

Es verdad que la provincia de Burgos es la que más municipios tiene de España, lo que se traduce en mucha diversidad de núcleos de población, localidades con distintas características y la imposibilidad de unificar una retribución por la diferencia de funciones que desempeñan. En el año 2022, diez alcaldes de la provincia de Burgos tuvieron un sueldo superior a los 30.000 euros.

Pero Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos, adelantó a finales del 2024 que, a lo largo de este año 2025, había que estudiar la forma de reconocer el trabajo que, de forma altruista, realizan estos alcaldes. «Si queremos sobrevivir en la provincia de Burgos tenemos que empezar a recompensar y a remunerar tanto trabajo que, actualmente, se está haciendo por tantos dirigentes políticos en pueblos pequeños sin ningún tipo de compensación», defendía Suárez.

Algo que la oposición, el grupo provincial del PSOE en la Diputación, apoya, «los alcaldes en Burgos son un ejército de voluntarios que pasen muchos sin sabores, que dedican tiempo propio, que se llevan disgustos y que sufren roces por esa relación cercana que hay en los pueblos. Es justo una compensación, no estamos hablando de un salario, eso sería imposible», apunta Javier Lezcano, diputado del PSOE en Burgos.

De los 371 municipios que forman Burgos, en 212, suponen el 57% de las localidades, los regidores no cobraron nada en el año 2023. Solo en catorce cobraron más de 10.000 euros y, de estos, en cinco percibieron más de 20.000. En este último caso se encuentra la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), quien tuvo un encontronazo dialéctico con Daniel de la Rosa (PSOE) por su sueldo en Twitter.

Además, hay que tener en cuenta que 70 pueblos no facilitaron al ministerio los datos de las retribuciones de sus alcaldes. Al ser el año 2023 año electoral, los datos que se facilitan son los correspondientes a la nueva corporación municipal, la actual, y corresponden a los días que van desde la toma de posesión a final de año.

Sin dedicación, parcial y exclusiva

Destaca en este punto, en cuanto a la retribución y la dedicación de los regidores, Valle de Tobalina, donde el alcalde percibió 10.228 euros, pero no tiene dedicación exclusiva ni parcial. Al igual que el regidor de Merindad de Río Ubierna, que recibió 14.500 euros sin ningún tipo de dedicación.

En cuanto al tipo de dedicación, la mayoría de los alcaldes no la tienen, ni exclusiva ni parcial. 272 son los que no tienen dedicación. En cambio, 19 tienen dedicación parcial y diez, exclusiva.

Los cambios que dejaron las elecciones de 2023

En el año 2023, con los cambios de corporación municipal, el alcalde de Espinosa de los Monteros paso de tener dedicación parcial a no tener dedicación. El anterior regidor, además, percibió 12.020 euros, mientras que el actual ha recibido 836. Algo similar ocurrió en Frías, el anterior alcalde percibió 2.525 euros, el actual, 265. El anterior tenía dedicación parcial y el actual, no tiene dedicación.

En Lerma se pasó de dedicación exclusiva y de una retribución de 12.884 euros a una dedicación parcial y recibir 7.610 euros. En Quintanar de la Sierra se ha pasdo de una dedicación exclusiva y de una retribución de 14.525 euros a no tener dedicación y percibir 3.000 euros. En Saldaña de Burgos también se cambió de dedicación parcial a no tenerla, al igual que en Valdorros.

En cambio, en el lado contrario, Melgar ha pasado de tener un regidor con dedicación parcial y una retribución de 10.681 euros a uno con dedicación exclusiva y una retribución de 16.019.

En Merindad de Montija, Merindad de Valdeporres y Merindad de Valdivielso, los alcaldes tienen ahora dedicación parcial cuando anteriormente no tenían ningún tipo de dedicación. La retribución solo varía en el caso de Merindad de Valdeporres donde se pasa de no tenerla a percibir 12.250 euros. Rabé de las Calzadas también pasa de no tener dedicación a una parcial, al igual que Tardajos y Villariezo donde, además, cambia de una retribución de 3.000 euros a una de 15.066.

Los alcaldes con mayor retribución

Los regidores con mayor retribución en la provincia de Burgos, aquellos que perciben más de 10.000 euros anuales, son los de Miranda, Burgos, Aranda, Alfoz de Quintanadueñas, Arcos, Milagros, Villagonzalo Perdernales, Ibeas de Juarros, Melgar de Fernamental, Villariezo, Cardeñadijo, Merindad de Río Ubierna, Villarcayo y Valle de Tobalina.

Los alcaldes de la provincia de Burgos lo son por amor a su pueblo, por compromiso, y siempre es violento ese debate de retribuir esta labor que se realiza a costa del tiempo propio, de sacrificios personales. Por eso, Suárez busca que sea la Diputación la que abra el debate para retribuir de forma económica esa dedicación.

¿Cuál puede ser la fórmula? Además, cada mandato que pasa a los partidos o agrupaciones políticas les cuesta más conformar listas electorales, algo que confirma también Javier Lezcano (PSOE). La retribución no será ningún gran incentivo, no se piensa en eso, pero sí que no se tengan que comprometer a cambio de nada «muchas veces sufren el reproche de sus vecinos porque el día a día es duro, surgen problemas que, evidentemente, tenemos que ser capaces de comprender y recompensar de alguna manera», defendió en su momento el presidente de la Diputación. Por su parte, el PSOE considera esta propuesta como positiva, «hay que buscar la fórmula porque, en el fondo, estamos de acuerdo», asegura Lezcano. «De momento solo es una vaga idea, estamos expectantes y esperemos que se incluya algo en el presupuesto para 2026», añadía. Una de las fórmulas mencionadas por el presidente de la institución fue la de que se destine un porcentaje del incremento que van a sufrir los Planes Provinciales para este fin. «No puede ser un sueldo a través de la Diputación, eso conllevaría la tributación y sería muy complicado de realizar», apunta Lezcano.