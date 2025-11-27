Cientos de madrileños visitan el Museo Etnográfico de un pueblo de Burgos Este centro cultural de Montejo de San Miguel muestra la cultura y forma de vida de la comarca en los dos últimos siglos

El Museo Etnográfico de Montejo de San Miguel recibió el pasado 12 de noviembre al último autobús del Programa Rutas Culturales para Mayores de 55 años que organiza la Comunidad de Madrid y con el que cientos de madrileños han podido conocer de primera mano la cultura y forma de vida de la comarca en los dos últimos siglos. Formas de vida que también que les retrotrae a los tiempos de su infancia y juventud, pues muchos de estos visitantes también tienen raíces el mundo rural.

Durante la visita admiraron el trabajo que conlleva la creación de un Museo de este calibre en un pequeño pueblo y la atención que se les presta, ya que todas las visitas son guiadas por expertos conocedores de la cultura que se representa.

La guinda a estas visitas la puso la sesión de 'juegos de antes» (tirabique, tuta, aro…) en la que puede participar todo el que lo desea y que despierta recuerdos y sentimientos de su infancia y juventud.

Coincidiendo con este último grupo también tenían concertada una visita con Eugenio Monesma Moliner, un productor y director de cine etnográfico (Pyrene PV), máxima autoridad en conservación y divulgación de esta cultura. Cultura que poco a poco va desapareciendo por la vertiginosa velocidad de evolución que lleva la sociedad actual. Muchos de los documentales de Eugenio se han emitido en La 2 de TVE y en YouTube tiene colgados cientos de vídeos etnográficos al alcance de todo el mundo. Eugenio concluyó la visita con el compromiso de grabar un documental cuando el Museo realice la 'Exhibición del oficio de cantero'.

Ahora, con la llegada del invierno, el Museo cierra sus puertas y comienza la época de acondicionar, restaurar, editar vídeos y fotografías sobre las actividades realizadas durante el verano.

