Fiestas patronales de Lerma. Ayto. de Lerma

Circo en la Villa, el festival de arte, humor y creatividad que estrena un pueblo de Burgos

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Lerma a través de la Concejalía de Festejos, convertirá el municipio en un auténtico escenario al aire libre

Burgos

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:38

Las Fiestas Patronales de la Natividad de Nuestra Señora traerán este año una novedad muy especial: 'Circo en la Villa', un festival de arte, humor y creatividad que llenará las plazas y calles de la Villa Ducal durante los días martes 2 y miércoles 3 de septiembre.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Lerma a través de la Concejalía de Festejos, convertirá el municipio en un auténtico escenario al aire libre, acercando el mundo del circo a todas las edades con espectáculos gratuitos de clown, malabares, acrobacias, juegos participativos y música en directo.

Martes, 2 de septiembre

La jornada comenzará en la Plaza Santa Clara con varias sesiones del espectáculo 'Circorral' (10:30, 11:15, 12:00 y 12:45), un divertido show de clown musical pensado especialmente para los más pequeños.

A mediodía, la Plaza Santo Domingo acogerá 'Julián y Pendorcho' (13:30), una propuesta de circo, humor y magia cómica para toda la familia. Por la tarde, volverá la risa con el espectáculo 'Intringulis' (18:30, Plaza Santa Clara), donde un entrañable clown convierte cada error en un acierto cómico.

El broche de oro lo pondrá la compañía Einz con 'Le Bistro' (21:00, Plaza de Toros), una obra de circo teatralizado en la que un camarero malhumorado y una dama caprichosa sorprenderán al público con talento y humor.

Miércoles, 3 de septiembre

La segunda jornada abrirá con el espacio interactivo 'Jeux. Juegos de madera' (11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00, Plaza del Mercado Viejo), un parque de juegos inspirado en el universo circense.

A las 13:00, el centro histórico se animará con la actuación itinerante 'Jasson's Five', que combina música en directo con malabares y equilibrios.

El festival cerrará en el Espacio Escénico La Piedad (20:30) con 'Nilu', un espectáculo familiar que fusiona circo, magia, teatro de objetos y música en vivo, pensado para emocionar y divertir a todos los públicos.

Una apuesta por la cultura y la participación

La concejala de Fiestas, Leire Ortega, ha destacado que este proyecto «convertirá Lerma en un gran escenario al aire libre, llevando el espíritu del circo a cada rincón de nuestra villa». Además, ha animado a vecinos y visitantes a participar en este evento único que se suma al amplio programa de las fiestas patronales.

'Circo en la Villa' es una invitación a disfrutar en familia, a reír, sorprenderse y vivir el arte circense en la calle, en un entorno histórico incomparable como es la Villa Ducal de Lerma.

