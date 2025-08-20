Circo en la Villa, el festival de arte, humor y creatividad que estrena un pueblo de Burgos El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Lerma a través de la Concejalía de Festejos, convertirá el municipio en un auténtico escenario al aire libre

Las Fiestas Patronales de la Natividad de Nuestra Señora traerán este año una novedad muy especial: 'Circo en la Villa', un festival de arte, humor y creatividad que llenará las plazas y calles de la Villa Ducal durante los días martes 2 y miércoles 3 de septiembre.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Lerma a través de la Concejalía de Festejos, convertirá el municipio en un auténtico escenario al aire libre, acercando el mundo del circo a todas las edades con espectáculos gratuitos de clown, malabares, acrobacias, juegos participativos y música en directo.

Martes, 2 de septiembre

La jornada comenzará en la Plaza Santa Clara con varias sesiones del espectáculo 'Circorral' (10:30, 11:15, 12:00 y 12:45), un divertido show de clown musical pensado especialmente para los más pequeños.

A mediodía, la Plaza Santo Domingo acogerá 'Julián y Pendorcho' (13:30), una propuesta de circo, humor y magia cómica para toda la familia. Por la tarde, volverá la risa con el espectáculo 'Intringulis' (18:30, Plaza Santa Clara), donde un entrañable clown convierte cada error en un acierto cómico.

El broche de oro lo pondrá la compañía Einz con 'Le Bistro' (21:00, Plaza de Toros), una obra de circo teatralizado en la que un camarero malhumorado y una dama caprichosa sorprenderán al público con talento y humor.

Miércoles, 3 de septiembre

La segunda jornada abrirá con el espacio interactivo 'Jeux. Juegos de madera' (11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00, Plaza del Mercado Viejo), un parque de juegos inspirado en el universo circense.

A las 13:00, el centro histórico se animará con la actuación itinerante 'Jasson's Five', que combina música en directo con malabares y equilibrios.

El festival cerrará en el Espacio Escénico La Piedad (20:30) con 'Nilu', un espectáculo familiar que fusiona circo, magia, teatro de objetos y música en vivo, pensado para emocionar y divertir a todos los públicos.

Una apuesta por la cultura y la participación

La concejala de Fiestas, Leire Ortega, ha destacado que este proyecto «convertirá Lerma en un gran escenario al aire libre, llevando el espíritu del circo a cada rincón de nuestra villa». Además, ha animado a vecinos y visitantes a participar en este evento único que se suma al amplio programa de las fiestas patronales.

'Circo en la Villa' es una invitación a disfrutar en familia, a reír, sorprenderse y vivir el arte circense en la calle, en un entorno histórico incomparable como es la Villa Ducal de Lerma.