La comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda presenta una guía para disfrutar y respetar sus setas El libro 'SETAS. Sierra de la Demanda, métodos e ideas para su consumo', impulsado por AGALSA, une ciencia, gastronomía y sostenibilidad para poner en valor el patrimonio micológico burgalés

BURGOSconecta Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

La riqueza micológica de la Sierra de la Demanda se convierte en protagonista con la presentación del libro 'SETAS. Sierra de la Demanda, métodos e ideas para su consumo', una guía práctica editada por AGALSA–Sierra de la Demanda dentro del proyecto de cooperación 'Micología, Turismo y Sostenibilidad (Fungi Rural)'. La obra busca acercar a vecinos y visitantes a la cultura de las setas, combinando divulgación científica, gastronomía y respeto medioambiental.

El nuevo volumen pretende ser un punto de encuentro entre la naturaleza y la mesa, ofreciendo herramientas para identificar especies, conocer sus hábitats y recolectarlas de forma responsable. El libro incluye, además, un apartado dedicado a la normativa local y a las buenas prácticas en la recolección, promoviendo un turismo sostenible que contribuya al desarrollo de la comarca.

Parte técnica y toque gastronómico

La parte técnica y descriptiva ha sido elaborada por José Carlos Santana, doctor en Ingeniería Agraria y responsable de la empresa Sorbus, con sede en Ibeas de Juarros. Santana aporta una mirada rigurosa sobre los hábitats micológicos de la Sierra de la Demanda y las especies más representativas que en ellos habitan.

El toque gastronómico llega de la mano del chef burgalés Nacho Rojo, que firma una colección de recetas y métodos de conservación inspirados en los productos del bosque. Rojo, conocido por su defensa de la cocina local, transforma las setas, la caza y otros ingredientes autóctonos en auténticas experiencias culinarias que combinan tradición y creatividad.

Formato visual y pedagógico

El proyecto, con diseño y maquetación de Atelier Creativo, destaca por su formato visual y pedagógico, pensado para acercar el conocimiento micológico a todos los públicos. Según AGALSA, esta publicación refuerza la apuesta del territorio por un modelo de desarrollo rural basado en la sostenibilidad y la puesta en valor de los recursos naturales.

'SETAS. Sierra de la Demanda, métodos e ideas para su consumo' no es solo una guía, sino una invitación a redescubrir los bosques de la Demanda, disfrutando de su biodiversidad con respeto y conciencia ambiental.