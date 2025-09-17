BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Comienzan las obras de mejora del embarcadero de Carrecalzada y del acueducto de Abánades

El importe total de la actuación asciende a 91.970 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 3 meses

Burgos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:06

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad al embarcadero de Carrecalzada y al acueducto de Abánades, en el término municipal de Melgar de Fernamental.

El objetivo de la actuación es la mejora de los accesos a los antiguos almacenes y su entorno, así como las zonas de aparcamiento. Del mismo modo, se contempla también la instalación de alumbrado público de alta eficiencia, así como la instalación de señalización y un espacio cubre contenedores.

En el entorno del acueducto de Abánades se sustituirá el actual embarcadero por uno nuevo y se instalarán unas nuevas escaleras para mejorar el acceso a la base de acueducto permitiendo así contemplar una vista diferente a la que se obtiene desde el Canal, apreciando así la magnitud de esta obra de ingeniería. Este entorno se completará con tratamientos de la vegetación y mejora de la seguridad.

El importe total de la actuación que cuenta con un plazo de ejecución de 3 meses, asciende a 91.970 euros, de los cuales 84.500 corresponden a la obra y el resto a la redacción del proyecto, asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

Plan de sostenibilidad

En el marco del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, en el que se integran junto a la Diputación de Palencia, las de Burgos y Valladolid se impulsó este plan de sostenibilidad en torno al Canal de Castilla, como paisaje cultural que aglutina innumerables recursos e iniciativas generadoras de dinamismo económico e impulsoras y receptoras de actividades turísticas.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en su Componente 14 'Plan de modernización y competitividad del sector turístico', Inversión 1 «Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad' y Submedida 2 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destino', que incluye el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026.

En aplicación de este programa, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León concedió al Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla una subvención directa de 2 millones de euros, mediante Orden de 11 de abril de 2024, para la ejecución del Plan.

La obra que se desarrolla en Melgar de Fernamental se enmarca en el eje 1 de Plan de Sosteniblidad Turistica que con un presupuesto de 642.000 euros tiene como objeto mejorar el paisaje y la continuidad y conexión de los caminos de sirga, ofreciendo al visitante y mejor acceso a los puntos más emblemáticos del Canal de Castilla facilitando a su vez el tránsito peatonal y ciclista.

