La Comisión Europea apuesta en Villahoz por las empresas emergentes para avanzar en la repoblación

La localidad burgalesa de Villahoz se ha erigido hoy como kilómetro cero de Europa para la repoblación durante la celebración del I Congreso Europeo de Repoblación Rural. El evento, que ha reunido a más de 300 personas entre ponentes y asistentes, ha sido desarrollado por Territorio Emprendimiento y el Ayuntamiento de Villahoz. La finalidad es buscar soluciones a la despoblación y atraer emprendedores al mundo rural, con sus 'start-up' (empresas emergentes) como fuentes de generación de empleo.

Isidro Laso, director de Startups en la Comisión Europea y con raíces en Villahoz, ha apuntado que esta es la «primera vez» que se celebra un evento de estas características en Europa y eso marca a España como «líder a nivel europeo».

El evento ha puesto el foco de atención en los emprendedores y las 'start-up' como fórmula para impulsar la repoblación. El proyecto Startup Village contará, en esta línea, con cinco líneas de actuación. Los emprendedores que opten por desarrollar sus iniciativas en Villahoz podrán contar con ayudas fiscales por parte del Ayuntamiento. El Consistorio también se ha ofrecido a prestar soluciones de habitabilidad para los que se quieran asentar en la zona. Igualmente, estos emprendedores contarán con un asesor que se encargará de acompañarles y guiarles sobre las ayudas públicas y a ponerse en contacto con otras 'start-ups'. El marketing sería la quinta medida y en este aspecto se trata de ayudar a los emprendedores a comercializar su producto.

Isidro Laso mostró su intención de que este evento no quede en uno solo. Desde la Comisión Europea se quieren analizar los resultados de este primer congreso para que, en función de su éxito, se puedan escalar a nivel europeo estas cinco líneas de actuación.

Con respecto a las subvenciones y la inversión de dinero, Laso ha señalado que los emprendedores pueden optar a financiación europea porque «hay muchas líneas abiertas». En su opinión, no hacen falta nuevas ayudas sino «utilizar las existentes de un modo no tradicional o clásico, sino de una forma innovadora».

Oportunidades y desafíos

Durante este congreso se ha resaltado la importancia de las empresas emergentes como agentes clave para llevar gente a los pueblos. Se ha puesto de manifiesto que con conexión a internet esto es totalmente viable pero también se ha resaltado que Burgos cuenta con muchas zonas de sombra y que la cobertura móvil y de internet suele tener muchos fallos. Por eso, la implicación de las administraciones es clave. La normativa europea califica el mercado de internet como de libre competencia, por lo que las administraciones pueden intervenir poco en este aspecto pero sí se pueden desarrollar líneas de subvención para financiar que se implante la cobertura allí donde es menos rentable para las empresas.

Igualmente, algunos echaron de menos que se hablase de agricultura o ganadería, los que hasta ahora han sido motores del medio rural y que actualmente no tienen relevo generacional. Dos actividades importantes para el medio ambiente y la generación de empleo en el medio rural.

También se ha manifestado que no se necesita más dinero sino invertirlo de forma correcta en los pueblos. Mejor conexión por carretera, servicios de calidad, conectividad, reducción de burocracia, ventajas fiscales a las empresas que se asienten en el medio rural. La despoblación es un fenómeno que se remonta a unos 50 años atrás, cuando la natalidad se frenó y la gente emigró de los pueblos a las ciudades. Los jóvenes no encuentran en sus pueblos oportunidades de futuro y se van. La gente rural conoce los problemas del lugar en el que viven, hay que escucharlos, aprovechar sus conocimientos y las claves que dan, tratar el tema con respeto y no con paternalismo.

Las nuevas tecnologías permiten emprender un proyecto en cualquier lugar pero para ello es necesario crear ecosistemas de innovación que permitan conectar al pueblo con las provincias y las ciudades para atraer inversores y facilitar la búsqueda de clientes.

Talleres y mesas redondas

Durante el congreso se han realizado varias mesas redondas y diversos talleres. Las mesas redondas han versado sobre el emprendimiento en zonas rurales con ejemplos, los periodistas y la comunicación como eje principal en la repoblación, los criterios de financiación de las entidades privadas, inversores, el papel de las grandes empresas y de las administraciones locales, provinciales, autonómicas, nacionales y la europea.

Durante el evento han participado altos cargos españoles y europeos. Entre ellos han estado presentes Aurora Nacarino, diputada nacional de Ciudadanos; el vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Rodríguez; la diputada provincial Inmaculada Sierra; José Antonio González, de la dirección general de Telecomunicaciones de la Junta; Ignacio Molina, director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico; David Cierco, director general de Red.es del Ministerio de Economía y la subdirectora adjunta de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, María Teresa Ambrós.

Uno de los puntos claves del congreso ha sido el 'networking', es decir, los asistentes han aprovechado la oportunidad para generar vínculos profesionales con otras personas; emprendedores con inversores, gente con una idea con otro con capacidad para desarrollarla, emprendedores que han asesorado a otros...