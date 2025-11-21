BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Comprar en los comercios rurales de Burgos puede tener premio

Se otorgarán papeletas por la compra en las tiendas de la provincia para participar en un sorteo organizado por la Diputación que regala tres cestas navideñas

Burgos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:45

La Diputación de Burgos, a través del programa Comercio Rural Burgos (CRB), ha puesto en marcha una nueva campaña de dinamización del comercio rural bajo el nombre de 'Comercio Rural Burgos, también en Navidad'. Con el objetivo de incentivar las compras y fidelizar clientes en los establecimientos de los municipios de menor población, la iniciativa, desarrollada a través de la plataforma Comercio Rural Burgos (CRB), consiste en el sorteo de tres cestas navideñas de productos agroalimentarios de la provincia entre los clientes que realicen compras en los comercios inscritos en la misma.

Para esta campaña se han puesto en circulación un total de 30.000 papeletas que se distribuirán exclusivamente en los establecimientos adheridos en la plataforma de CRB y que hayan querido participar en esta campaña.

Los 134 comercios adheridos a esta campaña, están repartidos por localidades de menor población como Orbaneja del Castillo, Urrez o Peral de Arlanza, y, de más población como Briviesca, que forman parte de los 36 municipios participantes.

Los clientes recibirán una papeleta por cada compra superior a 5 euros, con que podrán participar en el sorteo. Las papeletas se repartirán hasta el día 21 de diciembre. Los tres ganadores serán aquellos cuyas papeletas coincidan con las cuatro últimas cifras del Sorteo Extraordinario de Navidad (el Gordo) del próximo día 22 de diciembre de 2025.

