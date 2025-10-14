BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Obras de conservación en la subida al Puerto de la Brújula. ICAL

El Congreso insta al Gobierno a mejorar la red de carreteras estatales en Burgos

La iniciativa, defendida por el diputado burgalés del Partido Popular, Ángel Ibáñez, salió adelante con el respaldo del PP y Vox, y la abstención del PSOE

Burgos

Martes, 14 de octubre 2025, 16:39

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) en la que se insta al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para mejorar el estado de la red de carreteras de titularidad estatal en la provincia de Burgos. La iniciativa, defendida por el diputado burgalés del Partido Popular, Ángel Ibáñez, salió adelante con el respaldo del PP y Vox, y la abstención del PSOE.

Durante su intervención en la Comisión de Seguridad Vial, Ibáñez denunció el «deterioro» y la «falta de mantenimiento» de las vías estatales en Burgos, que suman cerca de 1.000 kilómetros, y reclamó una dotación presupuestaria «suficiente y urgente» para su conservación. Según el parlamentario popular, esta situación afecta a carreteras como la N-627, la N-623, la N-120, la N-I, la N-232, la N-234, la N-620, la N-629, así como a tramos de la AP-62 y la circunvalación BU-30.

El PP sostiene que la inversión estatal en conservación ha sido «insuficiente» y que el deterioro de estas vías «pone en riesgo la seguridad vial». Frente a ello, Ibáñez destacó el esfuerzo inversor de otras administraciones, como la Diputación Provincial de Burgos, que prevé destinar cerca de 40 millones de euros durante la legislatura a la conservación de su red, y la Junta de Castilla y León, que invertirá más de 60 millones en proyectos como la variante de Salas o la mejora de la CL-629.

La proposición fue aprobada con los votos favorables del PP y Vox y la abstención del grupo socialista. Desde el PP lamentaron que el diputado burgalés del PSOE, Álvaro Morales, no apoyara la iniciativa, pese a que en la Diputación Provincial su grupo sí respaldó una moción similar.

Tras la aprobación de la PNL, los diputados populares burgaleses afirmaron que estarán «vigilantes» para comprobar si el Ejecutivo cumple el mandato del Congreso y actúa para mejorar el estado de las carreteras en la provincia, según publica Ical.

