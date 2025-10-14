Covarrubias celebra el primer aniversario de 'Conexión Noruega' con un festival de música y cultura nórdica El evento cultural hispano-noruego reunirá música, literatura y patrimonio durante el fin de semana, con la presencia del nuevo embajador de Noruega en España

El municipio burgalés de Covarrubias se prepara para acoger, los días 18 y 19 de octubre, una nueva edición del festival 'Notas de Noruega', una cita cultural que este año coincide con el primer aniversario del proyecto Conexión Noruega, impulsado por la empresa de innovación rural Adoshorasde con el patrocinio de Sodebur.

Durante estos días, la villa rachela recibirá la visita de una delegación noruega procedente de Tønsberg, junto a representantes del Ayuntamiento y de la colonia noruega de Alfaz del Pí, en un gesto que refuerza los lazos culturales entre las tres localidades hermanadas.

El proyecto Conexión Noruega, que celebra su primer año de andadura, ha contribuido a estrechar la relación entre España y Noruega, promoviendo la cooperación internacional, el desarrollo territorial y la puesta en valor del legado de la Princesa Kristina de Noruega, figura histórica que une a ambos países.

Música, cultura y patrimonio nórdico

El festival Notas de Noruega, organizado por la Embajada de Noruega en España y la Fundación Princesa Kristina, volverá a llenar Covarrubias de música y cultura escandinava. A lo largo del fin de semana se celebrarán conciertos de música clásica con intérpretes noruegos, un mercado con productos típicos del país y un espacio literario dedicado a la narrativa nórdica.

El evento contará además con la presencia del nuevo embajador de Noruega en España, Lars Andersen, en su primera visita oficial a Covarrubias tras asumir el cargo.

Capilla de San Olav

Uno de los momentos destacados de esta edición será la inauguración de la electrificación de la Capilla de San Olav, una actuación impulsada por la Fundación Princesa Kristina, la Hermandad de San Olav y la Fundación Iberdrola, que ha financiado el proyecto. Esta mejora permitirá preservar y poner en valor este singular espacio de culto y encuentro cultural, símbolo del legado noruego en España.

Durante el festival se formalizará también la firma del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Covarrubias, Agalsa y St. Olav Ways (el equivalente noruego al Camino de Santiago), que permitirá incorporar oficialmente el tramo burgalés al Camino de San Olav y su inclusión en la Red de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.

Con estas acciones, Covarrubias consolida su papel como puente cultural entre España y Noruega. El proyecto Conexión Noruega, de la mano de Adoshorasde, seguirá avanzando en nuevas iniciativas vinculadas al desarrollo rural, la innovación y la sostenibilidad, como la creación de un espacio de coworking, programas con nómadas digitales y proyectos de regeneración agrícola.

Todas ellas forman parte de una estrategia que busca combinar historia, cultura y desarrollo sostenible para proyectar a Covarrubias y su comarca como un referente de cooperación europea.

